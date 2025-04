Steczkowska zaliczyła wpadkę w Madrycie. Internauci komentują

Finał Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. W tym roku Polskę reprezentuje Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja". Artystka powraca na konkursową scenę po 30 latach. Od kilku tygodni wokalistka podróżuje po Europie, występując na przedeurowizyjnych koncertach. Do tej pory pojawiła się w Oslo, Amsterdamie, Manchesterze, Londynie i Madrycie. Jej propozycja spotyka się zazwyczaj z bardzo pozytywnym odbiorem. Podczas występu w stolicy Hiszpanii gwiazda zaliczyła jednak drobną wpadkę.

Zobacz wideo Steczkowska pracuje nad klipem do "Gai". Wtem wspomniała o tym, co spotkało ją w Holandii

Justyna Steczkowska wystąpiła w Madrycie. Nie obyło się bez wpadki

Justyna Steczkowska już niebawem zaprezentuje się na eurowizyjnej scenie. Pozytywne opinie pozwalają przypuszczać, że artystka ma spore szanse na awans do finału. Fani Eurowizji z całego świata rozpływają się nad talentem polskiej piosenkarki. Podobnie było po występie w Madrycie. Pomimo iż wokalistka pomyliła refren, internauci przymknęli na to oko. W komentarzach pod nagraniem zaroiło się od zachwytów. "Pełna klasa udowodniona podczas tego występu. Pełna charyzma. Mimo niewielkiej wpadki pokazała, jak to robi prawdziwa queen. Jaka niesamowita odmiana po zeszłych edycjach", "Na początku trochę pomyliła tekst, ale wybaczamy, jest najlepsza", ""Było super nawet mimo tej pomyłki. Zmęczenie daje znać o sobie. Ale nie przejmujmy się tym", "Refren jej się pomylił, ale to ze zmęczenia chyba ,może się zdarzyć każdemu. I tak jest the best" - pisali fani. Byli nawet tacy, którzy uznali, że zamiana refrenów wcale nie była wpadką.

A może to celowy zabieg ta pomyłka, aby pokazać nieprzychylnej publice, że to nie playback?

- zastanawiał się jeden z komentujących.

Hiszpański dziennikarz ocenił szanse Steczkowskiej

Eurowizyjna propozycja Justyny Steczkowskiej budzi entuzjazm nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Hiszpański dziennikarz serwisu ESCplus España był pełen podziwu dla umiejętności naszej reprezentantki. - Jestem pewien, że wejdzie do finału, a potem prawdopodobnie zrobi najlepszy wynik dla Polski od czasu Michała Szpaka, który był bardzo wysoko. Moim zdaniem Justyna też jest w stanie zdobyć dużo głosów od widzów - powiedział Aitor Bermejo w rozmowie z Pudelkiem.