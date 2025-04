18 kwietnia Wojciech Szczęsny skończył 35 lat. Z tej okazji bliscy wyprawili piłkarzowi FC Barcelony huczną imprezę, na której nie zabrakło też Lewandowskich. Marina opublikowała w mediach społecznościowych treściwą relację z wyjątkowego dnia. Zobaczcie, jak się bawili.

Marina wyprawiła Szczęsnemu urodziny. Show skradł... tort!

Wśród zaproszonych gości na imprezę urodzinową Szczęsnego znaleźli się m.in. Robert Lewandowski wraz z żoną Anną, a także inni bliscy przyjaciele i członkowie rodziny bramkarza. Impreza odbyła się mimo że tegoroczne urodziny przypadły w okresie Świąt Wielkanocnych - to jednak nie przeszkodziło w hucznej celebracji tego wyjątkowego dnia. Urodzinowy bankiet odbył się w stylowo zaaranżowanym ogrodzie. Goście zasiedli przy długim stole ozdobionym kwiatami, świecami i elegancką zastawą, a nad miejscem spotkania zawisły dekoracyjne lampki, które dodały klimatu. Nie da się ukryć, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, a oprawa wizualna wydarzenia naprawdę robiła wrażenie.

Żona 35-latka, Marina podzieliła się w sieci obszerną relacją z wieczoru. Na jednym z nagrań widać moment, w którym solenizant stoi przy torcie, a zebrani goście śpiewają mu gromkie "Sto lat". Na innym filmiku widać bogato udekorowany stół i bawiących się gości. To, co przyciąga uwagę, to przygotowany specjalnie na tę okazję tort - znalazły się na nim podobizny Mariny, ich dzieci, a nawet psa.

Wojciech Szczęsny stylowo świętuje urodziny. W takim wydaniu jeszcze go nie widzieliście

Sam Wojciech także zadbał o akcent modowy, który na długo zapadnie wszystkim w pamięć. W dniu imprezy urodzinowej na głowę włożył kapelusz, a trzeba przyznać, że rzadko można go zobaczyć w takim wydaniu. Do nietypowego elementu garderoby dobrał garnitur o prostym kroku w odcieniu oliwkowym. Całość zestawił z czarną koszulką i sportowymi butami. Jego ukochana natomiast postawiła na stylizację, która dobrze komponowała się z ubiorem męża. Marina włożyła na siebie oversize'ową ciemną marynarkę z paskiem w talii, który dodał całości kobiecej elegancji. Do tego dobrała szerokie proste spodnie w tym samym kolorze i czarne buty.