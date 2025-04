69. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Bazylei, zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że zarówno fani, jak i eksperci coraz chętniej dzielą się zróżnicowanymi ocenami i swoimi typami na zwycięzcę. W centrum dyskusji znalazła się także piosenka Justyny Steczkowskiej - "Gaja". Tym razem o komentarz w sprawie polskiej reprezentantki pokusił się hiszpański dziennikarz. Jesteście ciekawi, co powiedział?

Justyna Steczkowska zajmie w Eurowizji wysokie miejsce? Hiszpański dziennikarz stawia sprawę jasno

Serię koncertów promujących swój udział w Eurowizji Justyna Steczkowska zakończyła występem w Madrycie. Według relacji Pudelka, hiszpańscy dziennikarze i eurowizyjni eksperci są zgodni - ich zdaniem Polska w tym roku ma realną szansę na naprawdę dobry wynik. - Kocham to, że [Justyna Steczkowska - przyp.red] wraca na Eurowizję po 30 latach i jest silniejsza niż kiedykolwiek - zaczął Aitor Bermejo, dziennikarz serwisu ESCplus España w rozmowie z Pudelkiem. Co ciekawe, wyliczył, jakie postępy poczyniła wokalistka w ostatnim czasie.

- Dojrzała wokalnie, zrobiła duży postęp sceniczny, a jej wokal jest niesamowity. Inscenizacja również może być imponująca - wyliczał. Jak wobec tego hiszpański dziennikarz ocenia szansę Polski w konkursie? Jego słowa mogą wielu zaskoczyć. - Jestem pewien, że wejdzie do finału, a potem prawdopodobnie zrobi najlepszy wynik dla Polski od czasu Michała Szpaka, który był bardzo wysoko. Moim zdaniem Justyna też jest w stanie zdobyć dużo głosów od widzów - podsumował.

Justyna Steczkowska zaskoczona odbiorem jej piosenki. "Nigdy nie spodziewałabym się..."

W rozmowie z Pudelkiem Justyna Steczkowska podzieliła się dotychczasowymi refleksjami na temat jej udziału w Eurowizji. Przyznała, że odbiór piosenki "Gaja" wyjątkowo ją zaskoczył. - Nigdy nie spodziewałabym się, że "Gaja" przyniesie tyle pozytywnych słów i dobrej energii. Oczywiście zawsze znajdą się ludzie, którym się coś nie podoba, ale patrząc na to ogólnie, prawie każdego dnia pojawiają się filmy na YouTubie, w których ludzi oceniają "Gaję" i za każdym razem to jest "wow". I dla mnie to też jest wow, "to wszystko o mnie?"! Mając 52 lata i słysząc to wszystko, przywraca mi to wiarę w mój własny talent, więc się cieszę! - powiedziała Steczkowska.