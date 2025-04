Katarzyna Zielińska zapozowała z mężem. Tak dziś wygląda ukochany aktorki

Katarzyna Zielińska zdobyła popularność jako utalentowana aktorka. Po godzinach gwiazda znanych filmów, takich jak m.in. "Listy do M." czy "Och, Karol 2", działa również w sieci, szczególnie na profilach na Instagramie i Facebooku. Aktorka odezwała się do fanów w okresie Wielkanocy. Podzieliła się z obserwatorami wiosennymi kadrami z ukochanym. Nie zabrakło również wymownych słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Koroniewska o Wielkanocy. Maciej Dowbor powinien się bać

Katarzyna Zielińska w Wielkanoc. Pokazała męża

Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański stanęli na ślubnym kobiercu 11 lat temu. W sierpniu obchodzili rocznicę małżeństwa. "Mówimy sobie 'kocham' i 'dobrego dnia' zawsze, kiedy się rozstajemy. Nawet gdy idziemy do pracy. To ważne. Życzcie nam zdrowia i słonecznych dni. Resztę mamy! Siebie. 11. rocznica dzisiaj nam stuknęła! Yeah! Jak to się mówi, szmat czasu i miłości!" - pisała wówczas. Zielińska od czasu do czasu wrzuca kadry z mężem do mediów społecznościowych. Tym razem pokusiła się na fotografię wielkanocną. Opublikowała zdjęcia koszyczka świątecznego. Nie zabrakło ujęć z ukochanym. Przy okazji Zielińska przekazała fanom ważną radę. "Spokoju w sercach, zdrowia i uważności na drugiego człowieka. Idę się oddawać rodzinnym przyjemnościom. Zróbcie to samo" - podkreśliła w sieci.

Kim jest ukochany Katarzyny Zielińskiej? Poznali się w nietypowych okolicznościach

Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański poznali się w bardzo nietypowy sposób. Po raz pierwszy spotkali się w przedszkolu. Później jednak stracili kontakt. Mało kto spodziewał się, że para po wielu latach odnowi relację. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych mężczyzna odezwał się do dawnej znajomej. "O tym, że Kasia jest popularną aktorką, wiedziałem dawno od mamy. Rozmawialiśmy tak, jakbyśmy widzieli się dzień wcześniej, a przecież upłynęły lata od ostatniego spotkania" - zdradził w jednym z wywiadów. Zaledwie dwa lata później zakochani się zaręczyli. Narzeczeństwem zostali na wakacjach w Tajlandii. ZOBACZ TEŻ: Zielińska szła przez centrum Warszawy i płakała. Potem wyznała przez kogo. "Gruba i nie ma gustu"