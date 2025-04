Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny często dzielą się wspólnym życiem w mediach społecznościowych. Para doczekała się syna Liama, który urodził się w czerwcu 2018 roku. Na początku lipca 2024 roku piosenkarka urodziła drugie dziecko. Na świat przyszła córka zakochanych, Noelia. Jak wiadomo, Wojciech Szczęsny gra w drużynie FC Barcelony. 19 kwietnia piłkarze osiągnęli sukces. Tuż po zakończeniu meczu rodzina Szczęsnych świętowała urodziny Wojciecha. 18 kwietnia bramkarz skończył 35 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny powinien zostać w Barcelonie? Kosecki: Będziemy mu bić brawo!

Wojciech Szczęsny obchodził 35. urodziny. Przyjęcie odbyło się tuż po meczu

Wojciech Szczęsny dopiero co skończył 35 lat. Początkowo mógł liczyć na kolegów z drużyny. Bramkarz miał wyjątkowy piątkowy trening. Pozostali piłkarze zrobili dla niego szpaler (symboliczny gest, wyrażający uznanie dla piłkarzy - przyp. red.), a gdy Szczęsny przez niego przechodził, uderzali go w kark i plecy. Bramkarz był zachwycony. To nie koniec świętowania. Dzień przed Wielkanocą w dniu meczu odbyło się przyjęcie. Na imprezie z okazji urodzin nie zabrakło ukochanej Szczęsnego. Pojawili się również Anna i Robert Lewandowscy, którzy złożyli Szczęsnemu życzenia. Nagranie z imprezy zamieścił również Jan Szczęsny, brat solenizanta. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Marina często publikuje urocze kadry z dziećmi. Pochwaliła się ujęciami z Liamem i Noelią

Marina Łuczenko-Szczęsna regularnie kontaktuje się ze swoimi fanami. W mediach społecznościowych obserwuje ją ponad milion internautów. Często wrzuca rodzinne kadry. Niedawno piosenkarka pochwaliła się uroczymi chwilami swoich dzieci. Na udostępnionym nagraniu można było zobaczyć, jak Liam, jako starszy brat, z niezwykłą troską i miłością opiekuje się małą Noelią. Chłopiec tulił siostrę, a następnie całował ją w policzek. To jednak dopiero początek słodkości. Na InstaStories pojawiły się kolejne kadry. Brat czule głaskał swoją siostrę, która leżała w dziecięcym łóżeczku. Obserwujecie Marinę Łuczenko-Szczęsną na Instagramie? ZOBACZ TEŻ: Marina pokazała, jak wygląda randka z Wojciechem Szczęsnym. Można pozazdrościć!

Więcej zdjęć w galerii.Otwórz galerię