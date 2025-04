Agnieszka Chylińska jest na scenie od lat. Przez niemal dekadę była wokalistką O.N.A., później założyła zespół sygnowany swoim nazwiskiem, by ostatecznie zdecydować się na karierę solową. Gwiazda przez wielu kojarzona jest również z programem "Mam talent!". Jako jedyna zasiada w jury od pierwszego sezonu show. 19 kwietnia byliśmy świadkami pierwszego odcinka na żywo 16. edycji formatu. Po jednym z występów gwiazda wspomniała o emeryturze. Tym wywołała salwę śmiechu.

Zobacz wideo Jak Tomasz Włosok wyobraża sobie emeryturę? "Nie wiem, czy jestem patriotycznie przywiązany do Polski"

Agnieszka Chylińska zapytana o emeryturę. Miała jasny przekaz

W czwartym odcinku "Mam talent!" na castingu pojawił się warszawski zespół Kyöku. Wokalistka grupy zachwyciła Agnieszkę Chylińską. - Iza, jesteś wspaniałą dziewczyną, wiesz. Ja mam z kolei takie wrażenie, że ty nie pokazałaś całości tego wokalu, który masz, który ja czuję. (...) Wiedząc, że na świecie jest taka dziewczyna jak ty, ja mogę spokojnie iść na emeryturę - powiedziała wówczas gwiazda.

W pierwszym półfinale ponownie zobaczyliśmy Izę na scenie. Po występie prowadzący program Jan Pirowski odniósł się do ówczesnej deklaracji Chylińskiej, wspominając o jej emetyturze. - Przypomnę, że mówimy o emeryturze w warunkach polskich - dodał z rozbawieniem gospodarz show. - Właśnie jak się dowiedziałam, ile mi się należy, to jednak sobie będę trochę podśpiewywać pod nosem - odpowiedziała z przekąsem, co spotkało się z rozbawieniem zgromadzonych w studiu widzów.

Agnieszka Chylińska oburzyła się po występie w "Mam talent!"

W trakcie castingów na scenie programu pojawiają się różni artyści, którzy próbują zwrócić uwagę jurorów. W szóstym odcinku talent wokalny zaprezentowała Wiktoria Kida. Poruszenie wśród jury wywołał fakt, że na liście zgłoszeniowej widniało wyłącznie jej imię i nazwisko, choć na scenie nie pojawiła się sama. Po występie głos zabrała Agnieszka Chylińska. - Mam tutaj napisane Wiktoria Kida. Mam się skupić na tobie, oceniać ciebie i jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ masz świetny zespół. Oni są dla ciebie takim wsparciem, że myślę, że gdybyś napisała Wiktoria Kida wraz z zespołem, to z twojej strony to byłby ogromny szacunek do nich - stwierdziła piosenkarka. - Po pierwszej piosence jestem zachwycona muzyką, tym klimatem, który stworzyliście wspólnie. Ty, jako solistka? Trudno mi się na razie do tego odnieść - dodała.