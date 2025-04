Prace Matyldy Damięckiej od zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Artystka w trafny sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Tym razem wrzuciła kilka grafik nawiązujących do 82. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy obserwatorów.

Matylda Damięcka jak zawsze "w punkt". Jej nowe dzieła dają do myślenia

"Nigdy więcej, więcej, więcej" - czytamy w opisie pod nowymi grafikami Damięckiej. Na pierwszej z nich widzimy żółtego żonkilka, który jest symbolem zbiorowej pamięci. Ta jednak z każdym obrazkiem zanika. Z żonkila opadają kolejne płatki, aż wreszcie nic nie zostaje. Na następnym rysunku widzimy kwiat i wyjedzonego arbuza. To najprawdopodobniej nawiązanie do sytuacji w Palestynie. Owoc ten od miesięcy funkcjonuje w sieci jako symbol solidarności z palestyńską ludnością. Damięcka zdaje się łączyć dwie historie: pamięć o ofiarach zagłady z dramatem współczesnych cywilów, którzy również giną w wojnie. "Jak zawsze doskonałe, prosto w serce", "Najsmutniejsze jest to, że nic te wojny nie nauczyły ludzi", "Piękne, choć przenikliwie smutne, bo obnaża hipokryzję", "Dziękuję za rysowanie moich emocji", "Jesteś niezwykle wrażliwą osobą, uwielbiam twoją sztukę, zawsze trafia do mego sumienia i serca. Dziękuję" - czytamy w komentarzach. Grafiki znajdziecie na końcu artykułu.

Monika Olejnik i Rafał Trzaskowski przypominają o powstaniu w getcie. "Chodziło tylko o sposób wyboru umierania"

19 kwietnia na profilu dziennikarki pojawił się wpis przypominający o tragicznych wydarzeniach sprzed 82 lat. "Kochani, życzę wam mocy, miłości, świata wolnego od wojen. Pamiętajmy! 82 lata temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim, nośmy żonkile. 'Nie bądź obojętny!'" - pisała. Kilka słów od siebie dodał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "'Chodziło tylko o wybór sposobu umierania'. 82 lata temu wybuchło pierwsze z warszawskich powstań - powstanie w getcie warszawskim. Pamiętamy o bohaterach, którzy podjęli walkę o ludzką godność" - czytamy.