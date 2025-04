Jeśli obserwujecie profil Barona, to z pewnością zauważyliście, że w ostatnim czasie pojawia się na nim mnóstwo zdjęć i nagrań z synem. Gitarzysta chwali się wspólnymi wypadami i najwyraźniej chce pokazać, że budowanie relacji z Leonardem jest dla niego priorytetem. Niektórzy uważają, że to celowy zabieg, który miałby poprawić wizerunek muzyka po zakończonym niedawno związku z Sandrą Kubicką. Czyżby do tego grona właśnie dołączyła Blanka Lipińska?

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska o minusach sławy. Wszystko zaczęło się od... związku z Baronem

Blanka Lipińska wstawiła wymowną relację. Chodzi o Barona?

Ostatnio celebrytka znalazła chwilę wolnego czasu, by porozmawiać ze swoimi obserwatorami. Blanka zorganizowała krótką sesję Q&A, w której ci mogli zadawać jej pytania na różne tematy. Szczególną uwagę przykuwa odpowiedź na jedno z nich. "Co cię ostatnio rozbawiło w sieci?" - dopytywał ktoś Lipińską. "Ocieplanie wizerunku za pomocą dziecka. I śmieszne, i straszne" - wypaliła. Choć Blanka raczej stara się unikać tematu Barona, to zdarza się jej od czasu do czasu wbić szpilę byłemu partnerowi. Myślicie, że tak było i tym razem? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Blanka Lipińska o związku z Baronem. "Ostatni typ faceta, z jakim chciałabym mieć do czynienia"

Przy okazji rozstania muzyka z Kubicką, media zaczęły przypominać wypowiedzi Blanki z głośnego wywiadu z Żurnalistą z 2023 roku. Podczas szczerej rozmowy celebrytka wróciła wspomnieniami do związku z Baronem i gorzko go podsumowała. - Jak bardzo ludzie mogą być inni, niż ci cię wydaje. To znaczy dokładnie to. Masz pewien obraz człowieka, ten człowiek buduje ci pewien obraz, a tu się nagle okazuje, że to w ogóle jest 180 stopni inaczej. (...) Wydawało mi się, że jest to mężczyzna dla mnie, podczas gdy okazało się, że to jest ostatni typ faceta, z jakim chciałabym mieć do czynienia - mówiła. Rozstanie z gitarzystą skłoniło ją do pójścia na terapie. To jedna z rzeczy, za które jest wdzięczna Baronowi. - Próbuję być dyplomatyczna. (...) Musiałabym powiedzieć, że poszłam na terapię przez Barona, natomiast tak naprawdę po tych trzech latach terapii mogę powiedzieć, że poszłam na terapię dzięki Alkowi. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. (...) Dzięki temu w życiu moim i moich bliskich wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy - zdradziła w tej samej rozmowie.