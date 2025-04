14 kwietnia o godzinie 15:30 czasu polskiego Katy Perry wzięła udział w 11. załogowym locie kosmicznym, który jest organizowany przez firmę Jeffa Bezosa. Towarzyszyły jej: Amanda Nguyen, Kerianne Flynn, Gayle King, Aisha Bowe oraz Lauren Sánchez. Misja NS-31 z udziałem sław odbiła się w mediach szerokim echem. W sieci nie zabrakło negatywnych komentarzy na temat zanieczyszczenia planety.

Katy Perry żałuje, że cały świat oglądał jej lot w kosmos? Co za słowa

Transmisja z lotu kosmicznego z udziałem Katy Perry pojawiła się na stronie Blue Origin. Media obiegły także nagrania ze środka rakiety. Na jednym z ujęć wokalistka trzymała w ręce kwiatek na cześć córki Daisy. Śpiewała także piosenki, a po wyjściu z maszyny opadła na kolana i zaczęła całować ziemię. Wyprawa Katy Perry oraz nagrania spotkały się z natychmiastową reakcją internautów, którzy ruszyli z komentarzami. Wspomnieli m.in. o kwestiach związanych z ekologią. "Co za szopka", "Oglądam to, pijąc z mojej papierowej słomki. To żenujące", "A co z naszą planetą?" - pisali na platformie X. Okazuje się, negatywne komentarze dotknęły Katy Perry. Wokalistka podobno żałuje, że upubliczniła swój lot w kosmos. - Katy nie żałuje, że poleciała w kosmos. To zmieniło jej życie. Żałuje tylko, że zrobiła z tego publiczne widowisko - przekazał informator dla portalu mirror.co.uk.

Katy Perry w ogniu krytyki. "Kiedy zaczniemy traktować to poważnie"

O locie w kosmos z udziałem Katy Perry wypowiedziała się Martyna Zastawna, specjalistka do spraw klimatu, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Dosadnie podsumowała wokalistkę. "11-minutowy lot w kosmos, w którym uczestniczyła Katy Perry, to ok. 75-100 ton CO2, czyli emisja porównywalna z dekadami życia przeciętnej osoby, która chodzi do pracy, płaci podatki, segreguje śmieci. Jednocześnie w 2024 roku odnotowano najwyższe stężenie CO2 w atmosferze. Zmiany klimatyczne nie są widowiskowe. Nie mają ścieżki dźwiękowej. Nie dają się wypowiedzieć w 15 sekund. Kiedy zaczniemy traktować to poważnie?" - napisała na swoim instagramowym profilu.