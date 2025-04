Wielkimi krokami zbliżają się obchody Wielkanocy. Gwiazdy już przygotowują się do tego wyjątkowego czasu. O tym przeczytacie tutaj: Kupicha szuka jaj, Kurska - chrzanu. Ogórek upiecze kaczkę, a Pniewski będzie saunował. Tak gwiazdy spędzą Wielkanoc. Joanna Koroniewska także już wie, jak będzie świętować. W rozmowie z reporterką Plotka aktorka opowiedziała o zbliżających się dniach. Wspomniała również o lanym poniedziałku. Jej mąż ma się czego obawiać?

Zobacz wideo Joanna Koroniewska o Wielkanocy. Maciej Dowbor powinien się bać

Joanna Koroniewska mówi o Wielkanocy. Tego może się obawiać Maciej Dowbor

W rozmowie z reporterką Plotka Joanna Koroniewska ujawniła, jak w tym roku będzie wyglądać jej Wielkanoc. Jak wiadomo - dużą część roku aktorka wraz z Maciejem Dowborem spędza za granicami kraju. Para upodobała sobie Hiszpanię, gdzie kupili dom. Gwiazda spędzi jednak święta w Polsce. - Wielkanoc w Polsce, bo pracujemy, ale już na przykład majówka tam - wyjawiła gwiazda. Jakie małżonkowie mają tradycje? Reporterka Plotka zapytała o kwestię wiary, o czym Koroniewska nie chciała rozmawiać. Wspomniała wówczas o wywiadzie sprzed lat, którego udzieliła Magdzie Mołek. - Fala się przelała na mnie - i zwolenników, i przeciwników, więc wiarę zostawiam dla siebie - mówiła. Co wtedy powiedziała? - Jestem wierzącą osobą, nawróciłam się. (...) Jestem osobą, która może powiedzieć, że tak mniej więcej parę lat temu wróciłam do Kościoła - przyznała we wspomnianej rozmowie z 2021 roku.

Koroniewska w rozmowie z Plotkiem wyjawiła za to, że święta spędzi z najbliższymi - z mężem i córkami. - Na pewno w gronie rodzinnym. Będziemy we czwórkę - opowiadała celebrytka. Następnie odniosła się do lanego poniedziałku. - Lany poniedziałek to jest ulubiony czas mojego męża. My dajemy mu dwa razy tyle we wtorek, on chyba nie ucieka, z tego co wiem nigdzie, więc go zlejemy porządnie. Już kupiłam wszystkie możliwe sprzęty. I pamiętam, rok temu byliśmy w Hiszpanii i to był prawdziwy lany. I to tak parę razy, ze wrzucaniem do basenu - opisywała aktorka. - W tym roku nie będzie basenu, ale kochanie, w tym roku będzie wanna - zapowiedziała.

Joanna Koroniewska o życiu w Hiszpanii. Tego jej tam brakuje

W rozmowie z Plotkiem aktorka wspomniała, czego brakuje jej w Hiszpanii. - Nie mamy kiszonych ogórków. Nie mamy pysznych kotletów schabowych i mielonych, które jem w ilościach wielkich, mimo że wszyscy mówią, że na pewno nie (...). Myślę, że [Hiszpania - przyp. red.] ma piękną pogodę, chociaż ostatnie dwa miesiące pokazały, że to w Polsce jest ładniej, bo tam pada cały czas, więc te anomalie pogodowe są wszędzie - wyliczała gwiazda. - Na pewno w Polsce czuję się bezpieczniej niż tam - dodała. Koroniewska przyznała, że choć Hiszpania stała się dla niej i jej rodziny drugim domem, to na ten moment to Polska jest jej sercu bliższa.