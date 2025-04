W 2008 roku Martyna Wojciechowska doczekała się narodzin córki Marysi. Tatą dziewczynki był płetwonurek Jerzy Błaszczyk, który zmarł w wyniku nowotworu. Podróżniczka w jednym z wywiadów przyznała, że samodzielne rodzicielstwo było dla niej momentami bardzo trudne. Sama nie potrafiła do końca się w tym odnaleźć i popełniała liczne błędy. Dziennikarka wyznała, że w ostatnim czasie odbyła jednak poważną rozmowę z córką i przeprosiła ją za okres, kiedy najbardziej ją zawiodła. Dziennikarka właśnie świętuje 17. urodziny córki. Z tej okazji opublikowała w sieci obszerne życzenia i zamieściła nowe zdjęcie Marysi.

Martyna Wojciechowska świętuje urodziny córki. 'Niezwykła młoda kobieta"

Martyna Wojciechowska z okazji urodzin córki wybrała się z nią na urlop do Aten. Córka celebrytki skończyła właśnie 17 lat. Z tej okazji jej sławna mama opublikowała na Instagramie zdjęcia i życzenia. Wojciechowska przyznała, że uwielbia być mamą, ale odkąd została sama, to radzenie sobie z codziennością stanowi to dla niej ogromne wyzwanie. W dniu urodzin córki Wojciechowska przyznała, że bycie mamą, to dla niej jedno z największych wyznań, ale także coś, co traktuje jako ogromny przywilej.

Dziś ta niezwykła młoda kobieta kończy 17 lat! Jest wspaniała, a bycie mamą Marysi to największy przywilej w moim życiu

- czytamy we wpisie.

Martyna Wojciechowska w ciepłych słowach o córce. "Mania jest wrażliwa, mądra, uczciwa"

W dalszej części publikacji Martyna Wojciechowska opowiedziała, czym pasjonuje się jej córka. Podkreśliła, że w przeciwieństwie do wielu ludzi z jej pokolenia, nie siedzi nieustannie z telefonem w ręce. "Mania jest wrażliwa, mądra, uczciwa. Nie mogę jej odgonić od czytania książek i studiowania historii sztuki (na szczęście nie każdy nastolatek siedzi z nosem w telefonie!) A spełnieniem jej marzeń okazała się podróż do Aten i podziwianie zabytków starożytnej Grecji - podsumowała dziennikarka. Do postu Wojciechowska dodała także nowe zdjęcie Marysi, na którym widać 17-latkę stojąca tyłem na tle zabytków. To prawdziwa rzadkość, bo choć jej słynna mama jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, kadrów córki nie publikuje często.