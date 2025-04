Agnieszka Włodarczyk otwarcie mówiła o tym, że nie zgadza się z naukami, które głosi Kościół katolicki. W 2021 roku zadeklarowała, że dokona aktu apostazji. Jak się okazuje, do dziś nie udało się jej jednak dopełnić formalności związanych z tą decyzją. Co jeśli jej syn pójdzie inną drogą? O tym opowiedziała w najnowszym wywiadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś pobrali się w Polsce w tajemnicy

Agnieszka Włodarczyk planuje dokonać apostazji. To powiedziała o synu

Mimo zapowiedzi, że aktorka dokona apostazji, do dziś formalnie należy do Kościołem katolickim. Jak sama wspomina, nie jest z nim duchowo związana. - Z ogromnym szacunkiem podchodzę do wszystkich, dla których wiara i religijne tradycje są ważną częścią życia. Zdarza mi się odwiedzać kościoły, najczęściej za granicą, we Włoszech czy Hiszpanii. Lubię wtedy być sama, bez tłumu i bez liturgii. Lubię atmosferę, zapach, architekturę - opowiadała w rozmowie z portalem Plejada. - Doceniam duchowość tych miejsc, ale kościół jako instytucja nie trafia do mojego serca i nie mam do niego zaufania. Nie zdecydowałam się jeszcze na apostazję, choć taka myśl dojrzewa we mnie od jakiegoś czasu. Nadal formalnie należę do Kościoła - dowiedzieliśmy się od celebrytki.

Agnieszka Włodarczyk z Robertem Karasiem doczekała się syna, Milana. Para nie zdecydowała się na ochrzczenie jedynego dziecka. Aktorka zaznacza jednak, że jeśli będzie on chciał podążać drogą wiary, nie ma zamiaru mu tego uniemożliwić. - Jeśli nasz syn w przyszłości będzie chciał uczestniczyć we mszy albo pójść do kościoła, to oczywiście będzie to jego decyzja i nie będę mu w tym przeszkadzać - przekazała gwiazda.

Agnieszka Włodarczyk chce odciąć się od Kościoła katolickiego. Te gwiazdy już dokonały apostazji

Nie tylko Agnieszka Włodarczyk szczerze opowiada o odcięciu się od Kościoła Katolickiego. Jedną z pierwszych gwiazd, która otwarcie mówiła o swojej apostazji, był Adam "Nergal" Darski. - Gdy dziesięć lat temu dokonywałem aktu apostazji, to była to gehenna, nomen omen, ale udało mi się. (...) Kościół jest źródłem zepsucia, źródłem jakiejś patologii - opowiadał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Apostazji dokonała już Margaret. Gwiazda opowiedziała o sprawie. - Decyzję o apostazji podjęłam dawno temu, ale nie mówiłam o tym. Nie wierzę w Boga i to co najmniej fair wobec tych wszystkich, którzy wierzą, by się wypisać z tej wspólnot - mówiła w wywiadzie dla Plotka. Wśród gwiazd, które zapowiedziały, że chcą wystąpić z szeregów Kościoła są m.in. Dawid Podsiadło, Aleksandra Domańska oraz Renata Dancewicz.