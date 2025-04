Kuźniar o stawkach w TVN. Podał astronomiczne kwoty

Jarosław Kuźniar szerszej publiczności dał się poznać jako prowadzący program "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Jednak największy pik swojej popularności dziennikarz przeżywał, gdy prowadził "Dzień dobry TVN" oraz "X Factor". Po odejściu z TVN Kuźniar zajął się autorskimi projektami i działalnością biznesową.

Jarosław Kuźniar o tym, czy chciałby wrócić do TVN. Zaskoczył wyznaniem

Jarosław Kuźniar w niedawnym wywiadzie z Wirtualnymi Mediami przyznał, że zdarza się, iż wracają do niego wspomnienia związane z pracą w TVN. Wyjawił również, czy gdyby pojawiła się taka możliwość, to wróciłby do pracy w stacji, która go wypromowała. - Nie żałuję, ale tęsknię. (...) Czasem się zastanawiam, jak znaleźć to wejście do telewizji (...). Od jakiegoś czasu jestem na antenie Polskiego Radia i to mi przypomniało, jak fajnie jest być ponownie na żywo - wyznał dziennikarz, a następnie dodał. - Wróciły wspomnienia z czasów "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Dlatego, gdyby dzisiaj pojawiła się szansa, żeby raz w tygodniu czy raz w miesiącu móc coś poprowadzić i sprawdzić się na nowo w tej roli, to myślę, że byłoby fajnie dla widzów. Nie wiem tylko, czy koledzy i koleżanki w TVN tego potrzebują - stwierdził.

Jarosław Kuźniar ujawnił stawki w TVN. Kwota przyprawia o zawrót głowy

Jarosław Kuźniar w dalszej części rozmowy opowiedział również o realiach finansowych panujących w TVN. Dziennikarz wyjawił, że praca w znanej stacji pozwalała osiągać imponujące zarobki. - W radiu w Warszawie zaczynałem od 4 tys. zł, potem było 6 tys. zł, a skończyłem chyba na 8 tys. zł i wyżej już nie doszedłem. Później była telewizja i TVN24, więc już bliżej 10 tys. zł. Wtedy umowy wyglądały tak, że podstawa była niską stawką, ale dochodziło honorarium. Miałeś wyniki, robiłeś KPI - była szansa, żeby zarobić więcej. Teraz to już chyba pozmieniali - wyznał, a następnie dodał. - Jak dobrze ci szło, to miałeś szansę pracować w "dużym TVN" np. przy "X-Factorze" czy "Dzień dobry TVN" i tam jest już bliżej kilkudziesięciu tysięcy za miesiąc - wyjawił. Na koniec Kuźniar ujawnił sumę, którą otrzymywał w piku swojej popularności. - Z tego, co pamiętam, to bliżej 30 tys. zł niż 15 tys. zł. Dziś nie wiem, jak to wygląda, wszystkim życzę jak najlepiej - podsumował dziennikarz.