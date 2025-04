Ostatnio było głośno w mediach na temat spotkania Macieja Peli z uczestniczką programu "Love Never Lies" Paulą Wicherską. Były partner Agnieszki Kaczorowskiej został przyłapany na czułościach z celebrytką pod jednym z klubów w stolicy. Para najpierw przeniosła się do restauracji, gdzie jak donosił "Super Express", tancerz nie mógł się od niej odkleić, a następnie, kiedy opuszczali to miejsce Pela wziął swoją towarzyszkę na ręce i taksówką para udała się do domu tancerza. Skruszony Pela opublikował ostatnio wyjaśnienia odnośnie tej sytuacji i przyznał, że "zawiódł, bo nie radzi sobie z nową sytuacją życiową". Całość oświadczenia możecie przeczytać tutaj. Maciej Pela od czasu głośnego rozstania z Agnieszką Kaczorowską jest często bohaterem medialnych nagłówków. Czym zajmował się, zanim jego życie stało się poniekąd publiczne? Prześledziliśmy, jakie tancerz ma wykształcenie i gdzie stawiał pierwsze kroki w zawodzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pela śledzi Kaczorowską w "TzG"? Zaskakujące wyznanie

Jakie wykształcenie ma Maciej Pela? Tym zajmował się, zanim zaczęła się jego przygoda z tańcem

Maciej Pela już od lat zajmuje się tańcem i właśnie w tym kierunku kształcił się u najlepszych choreografów. Zanim jednak odkrył, że właśnie taniec jest jego pasją, zajmował się czymś zupełnie innym i pracował jako sprzedawca. Na pierwsze taneczne zajęcia zapisał się w 2006 roku i zaczął trenować hip-hop. Właśnie wtedy zrozumiał, że sprawia mu to ogromną przyjemność i właśnie w tym kierunku chce kontynuować swoją edukację. Nie wszyscy wiedzą, że Maciej Pela wziął udział w programie "You Can Dance - Po prostu Tańcz" stacji TVN. Nie dostał się do finału programu, ale dzięki udziałowi w show dostał bilety na warsztaty taneczne w Barcelonie, gdzie miał możliwość szlifować swoje umiejętności.

Maciej Pela zjawił się w szkole tańca Kaczorowskiej w poszukiwaniu pracy. Tak się poznali

Maciej Pela po przygodzie w "You Can Dance - Po prostu tańcz" skupił się na rozwoju osobistym. Priorytetem była dla niego taneczna edukacja. Były partner Agnieszki Kaczorowskiej uczęszczał na zajęcia do najlepszych choreografów z takich krajów jak Francja, Szwecja czy też Stany Zjednoczone i pod ich okiem szlifował swoje umiejętności, jednocześnie budując pozycję w branży. W 2013 roku zdecydował się na otworzenie własnej szkoły tańca Dope Camp. Miejsce już dziś niestety nie funkcjonuje. Także przez wspólną pasję zeszyły się drogi Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej. Pela przyszedł w 2017 do szkoły tańca Agnieszki Kaczorowskiej w poszukiwaniu pracy. Początkowo utrzymywali czysto zawodowe relacje, ale jak podkreśliła w jednym z wywiadów tancerka, już wtedy coś wisiało w powietrzu. Para bardzo szybko zdecydowała się na ślub i dzieci. 26 lipca 2019 roku urodziła się ich pierwsza córka Emilia, a dwa lata później Gabriela.