Joanna Senyszyn jest kandydatką na urząd prezydentki, która już w maju 2025 roku powalczy o głosy Polaków. Choć polityczka zaskoczyła wszystkich poczuciem humoru i osobowością, niewielu wie, że tegoroczne święta wielkanocne będą dla 76-latki wyjątkowo smutne. Po raz pierwszy spędzi je bez najbliższej osoby.

Joanna Senyszyn spędzi pierwsze święta bez męża. "To bardzo trudny czas"

Kandydatka na urząd prezydentki w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że tegoroczne święta wielkanocne będą mocno się różniły od tych, które przeżywała dotychczas. 11 lutego polityczka przekazała niezwykle smutną wiadomość. W wieku 80 lat zmarł jej mąż Bolesław Senyszyn, z którym spędziła 50 lat życia. Zbliżający się czas, który kojarzy się ze wspólnymi chwilami spędzonymi z rodziną, będzie więc dla niej wyjątkowo trudny. - To są moje pierwsze święta bez męża. To bardzo trudny czas - przyznała.

Co ważne, polityczka będzie przy tym jednak mogła liczyć na wsparcie przyjaciół. - Ale mam grono sprawdzonych przyjaciół. Wiem, że mogę na nich liczyć. I oni na mnie - dodała. Senyszyn przekonuje, że choć sama nie wyznaje żadnej religii, nie zrezygnowała z obchodzenia świąt. W jej domu miały one charakter świecki - były okazją do wspólnego spędzania czasu, rozmów i budowania bliskości.

Joanna Senyszyn z mężem nie doczekali się potomstwa. Relację z ukochanym określała mianem "marynarskiego małżeństwa"

Senyszyn była związana z mężem od początku swojej kariery politycznej. Para nie miała dzieci, a polityczka wyjawiła niegdyś, że była to jej w pełni świadoma decyzja. - Jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu - stwierdziła Senyszyn w programie "Politycy od kuchni". Co ciekawe, relację z Bolesławem Senyszynem określała przy tym jako "marynarskie małżeństwo". - To ja wypływałam do Warszawy, a mój mąż, niczym Penelopa, czekał na mnie w Gdyni. Do nieobecności można się tak samo przyzwyczaić jak do obecności. Marynarskie małżeństwa są nawet trwalsze. Nie ma czasu się sobą nawzajem znudzić, a powroty są świętem - wyjaśniła w rozmowie z "Galą" Senyszyn.