Ralph Kaminski od początku swojej muzycznej kariery zasłyną także z ekscentrycznych strojów, wobec których z pewnością nie można przejść obojętnie. Ostatnio na gali Orłów zwracał uwagę wyjątkową torebką w kształcie gołębia. To słynny projekt JW Andersona, który znalazł się już w szafie wielu gwiazd. Jak się okazało, wybór właśnie takiego dodatku nie był przypadkowy. "Gołąbek ku pamięci mojego dziadka Jana Skórskiego legendy sportu wyścigów gołębi pocztowych" - podkreślił w jednym z wywiadów wokalista. Zdjęcie słynnej torebki możecie zobaczyć tutaj. Tym razem Ralph Kaminski wyborem stroju rozjuszył swoich fanów, którzy zarzucili mu brak wyczucia. Artysta udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcia w strojach liturgicznych.

Ralph Kaminski tłumaczy się ze "skandalicznego" zdjęcia. "Nikogo nie chciałem urazić"

Ralph Kaminski udostępnił na Facebooku zdjęcie ze znajomym. Panowie mają na sobie stroje nawiązujące tematyką do świętych obrazków i obrządku mszy w kościele katolickim. Nie wszystkim fanom wokalisty spodobała się ta publikacja. Stwierdzono, że jest to nieodpowiednia, a trwający właśnie Wielki Tydzień to nie czas na tego typu żarty, które dla niektórych mogą zostać uznane za profanację. "Lepiej, żeby babcia Krystyna nie widziała tej fotki, ja też nie pochwalam", "W Wielkim Tygodniu taka profanacja szat liturgicznych i naśmiewanie się z Kościoła. Nie podoba mi się to. Panie Rafale, stracił pan dużo w moich oczach', "Zdjęcie skandaliczne. A mogło wydawać się, że nie musisz uciekać się do takich zagrywek" - czytamy w komentarzach. To zaledwie kilka z licznych wypowiedzi, które pojawiły się pod publikacją. Wokalista zupełnie nie spodziewał się tak lawinowej reakcji i od razu postanowił się do tego odnieść. Podkreślił, że zdjęcie jest archiwalne i opublikował je, aby promować audycję z Bartkiem Wąsiekiem, który także pojawił się na fotografii. Ujęcie pochodzi z jednego z artystycznych przedsięwzięć Kaminskiego.

Chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że ta fotografia zrobiona wiele lat temu nie miała absolutnie na celu urazić kogokolwiek, czyichkolwiek uczuć religijnych, ponieważ jest to scenografia ze spektaklu, musicalu we Wrocławiu "Blaszany Bębenek"

- podkreślił.

Ralph Kaminski tłumaczy się fanom. "Jest mi bardzo przykro"

W dalszej części wpisu Ralph Kaminski podkreślił, że sam jest chrześcijaninem i absolutnie nie było jego intencją obrazić kogokolwiek. Zaznaczył, że jest mu przykro, że jego publikacja została odebrana w ten sposób. - Przez myśl mi nie przeszło, że mogło być to odczytane w ten sposób, jak niektórzy z państwa to czytają. Naprawdę nie miało to takie być i jest mu przykro, że niektórzy poczuli się tym tak urażeni.

Przez myśl mi nie przeszło, że mogło być to odczytane w ten sposób, jak niektórzy z państwa to czytają. Naprawdę nie miało to takie być i jest mi przykro, że niektórzy poczuli się tym tak urażeni

- dodał. Wspomniał także o samych strojach. Podkreślił, że były częścią teatralnej scenografii. "Nie była to profanacja symboli religijnych i nie miała być' - podsumował.