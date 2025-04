Ewa Wrzosek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego wymiaru sprawiedliwości ostatnich lat. Jej działalność - zarówno zawodowa, jak i publiczna - wielokrotnie budziła kontrowersje, stając się tematem debat. W środowisku nazywana jest "prokuratorką-wojowniczką" za sprawą śledztw przez nią wszczętych - chciała m.in. sprawdzić, czy wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa nie stwarzają zagrożenia epidemiologicznego. Kim jest Ewa Wrzosek i dlaczego jej nazwisko nie schodzi z nagłówków gazet?

Ewa Wrzosek chroni swoją prywatność. Przy wspomnieniu o córkach padły słowa o Zbigniewie Ziobrze

Jak podają media, Ewa Wrzosek urodziła się 31 stycznia 1970 roku w Milanówku. Choć jest osobą publiczną, rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Wiadomo natomiast, że jest matką - w rozmowie z portalem Onet Wiadomości w 2022 roku wspomniała o swoich córkach. Przyznała, że musiała z nimi odbyć trudną rozmowę. - One znów muszą się o mnie martwić. Tego Ziobrze nie daruję - mówiła wówczas. Wrzosek związana jest Warszawą, gdzie pracuje i tam mieszka.

Ewa Wrzosek od lat jest na celowniku mediów i opozycji. Prokuratorka była przesłuchiwana ws. Barbary Skrzypek

Poza starciami z obozem Zbigniewa Ziobry Wrzosek była inwigilowana Pegasusem. To jednak nie wszystko. W marcu 2025 najgłośniejszą sprawą w Polsce było nadzorowanie przez prokuratorkę przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej i najbliższej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Skrzypek była świadkiem w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna i głośnej sprawy tzw. "dwóch wież". Kilka dni po złożeniu zeznań zmarła - przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowa. Jej nagłe odejście szybko stało się pretekstem dla Prawa i Sprawiedliwości do ostrej krytyki prokuratury oraz do ataku na rząd Donalda Tuska. - Jarosław uważa, że Barbara padła ofiarą zemsty obecnej władzy - powiedział informator Wirtualnej Polski. Szybko skierowali oskarżenia pod adresem Ewy Wrzosek, sugerując, że miała ona związek ze śmiercią Skrzypek, a tym samym domagając się jej usunięcia prokuratury i pociągnięcia jej do odpowiedzialności, mimo że zapis protokołu przesłuchania pokazuje, że wszystko odbywało się zgodnie z procedurami.