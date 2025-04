Eurowizja w Bazylei zbliża się wielkimi krokami, dlatego wielu fanów konkursu już podzieliło się ich tegorocznymi faworytami. Do ich grona dołączyli właśnie twórcy z WiwiBloggs (blog skupiający się wyłącznie na Konkursie Piosenki Eurowizji), którzy skomentowali także występ Justyny Steczkowskiej. Wiadomo już, jakie szanse na wygraną ich zdaniem ma piosenka "Gaja".

Zobacz wideo Steczkowska pracuje nad klipem do "Gai". Wtem wspomniała o tym, co spotkało ją w Holandii

Justyna Steczkowska z szansą na wygraną w Eurowizji? Międzynarodowi jurorzy stawiają sprawę jasno

Justyna Steczkowska wykonaniem utworu "Gaja" przyciągnęła uwagę międzynarodowych jurorów, którzy przeanalizowali występ piosenkarki i ocenili jej szansę w zbliżającym się konkursie. Antranig, jeden z członków jury z jury WiwiBoggs stwierdził, że utwór "Gaja" "emanuje teatralnością i mógłby posłużyć jako ścieżka dźwiękowa do epickiego widowiska". Ponadto, Antaning dostrzegł także, że piosenka wyróżnia się perfekcyjnym wykonaniem wokalnym i to właśnie w tym juror dopatruje się sporej szansy na osiągnięcie przez Polskę najlepszego wyniku na Eurowizji od lat.

Na pozytywach jednak nie kończą się recenzje piosenki. Inny członek jury, Pablo, zwraca uwagę na to, że mimo obecności ciekawych elementów w utworze "Gaja", całość nie wypada tak przekonująco, jak mogłaby. Jego zdaniem, poszczególne fragmenty pokazują duży potencjał, jednak finalny efekt nie do końca go wykorzystuje. Podkreślił, że kompozycji brakuje spójności, która mogłaby wynieść ją na wyższy poziom. Według niego "Gaja" nie zaskakuje zwrotami akcji i momentami może sprawiać wrażenie dość przewidywalnej. Mimo to jest przekonany, że charyzma sceniczna Justyny Steczkowskiej ma szansę tchnąć w utwór nową energię i sprawić, że na żywo zrobi o wiele lepsze wrażenie. Z kolei Tomas, kolejny członek WiwiBoggs, sądzi, że Polska awans do finału Eurowizji ma w kieszeni.

Justyna Steczkowska wróci na Eurowizję po 30. latach. Na tyle punktów ocenili "Gaję" jurorzy

Justyna Steczkowska wejdzie na eurowizyjną scenę po dokładnie 30. latach. Po raz pierwszy reprezentowała Polskę w 1995 roku, wykonując utwór "Sama", który zapewnił Polsce 18. miejsce w finale. Jury WiwiBloggs w powrocie artystki dopatrują się szansy na sukces. Po zebraniu wszystkich opinii, przyznali utworowi "Gaja" średnią ocenę 6,97 na 10. Wynik ten obliczono po odrzuceniu skrajnych not - najwyższej (9,5) i najniższej (4). Pozostałe oceny mieściły się w przedziale od szóstek do ósemek.