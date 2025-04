Aktor "Szóstego zmysłu" aresztowany. Skandal wokół byłej dziecięcej gwiazdy

Aktor Haley Joel Osment może mieć kłopoty po tym, jak go aresztowano i znaleziono przy nim substancje niewiadomego pochodzenia. Jak informował portal TMZ, policja nie była w stanie początkowo ustalić, czy to narkotyki, więc środki zostały poddane odpowiedniej analizie. W sieci już krąży zdjęcie z aresztowania aktora. Co wiadomo o sprawie?

Haley Joel Osment zatrzymany przez policję podczas urlopu w jednym z narciarskich kurortów

Jak podaje magazyn "People" 8 kwietnia Haley Joel Osment został aresztowany i zatrzymany za rzekome picie alkoholu w miejscu publicznym i niestosowne zachowanie w jednym z narciarskich kurortów w Mammoth Lakes w Kalifornii, gdzie wybrał się na urlop. Policja przybyła na miejsce po tym, jak została poinformowana przez innych wczasowiczów o niestosownym zachowaniu aktora. Jak podaje magazyn "People", Osment miał mieć przy sobie niedozwolone substancje.

Obecnie uważa się, że substancją znalezioną przy aktorze jest kokaina. Została już wysłana do badań i służby niedługo powinny poznać wyniki

- przekazał informator w policyjnego źródła. Po krótkim czasie aktora zwolniono z aresztu. W trakcie pobytu w areszcie zrobiono mu także policyjne zdjęcie, na którym widać, jak uśmiecha się od ucha do ucha i wygląda na niespecjalnie przejętego całą sytuacją. Incydent nadal jest badany i jak na razie biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Mono nie ogłosiło, czy aktorowi postawiono zarzuty. Sprawa jest w toku.

Haley Joel Osment debiutował w Hollywood jako dziecko. Wróżono mu wielką karierę

Haley Joel Osment karierę w Hollywood zaczynał już jako dziecko. Po raz pierwszy zwrócił uwagę krytyków, kiedy w 1994 roku zagrał niewielką rolę w filmie Roberta Zemeckisa "Forrest Gump", gdzie wystąpił u boku Toma Hanksa. Kiedy Haley pojawił się u boku Bruce'a Willisa w filmie "Szósty zmysł" wróżono mu spektakularną karierę, ale jego losy potoczyły się inaczej. Co ciekawe Osment ma na swoim koncie także epizod w polskim kinie. Aktor w 2001 roku pojawił się w filmie Jerzego Bogajewicza "Boże skrawki", gdzie zagrali m.in. Willem Dafoe i Małgorzaty Foremniak.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.