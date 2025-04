Tomasz Jakubiak od zawsze jest w stałym kontakcie z fanami. Nie zmieniła tego nawet choroba nowotworowa, o której kucharz poinformował we wrześniu 2024 roku. Od tamtej pory regularnie dzieli się z internautami postępami w leczeniu, a także samopoczuciem, które bywa zmienne. Mimo to juror "MasterChefa" stara się, aby nie opuszczał go humor, do którego wszystkich przyzwyczaił. Ostatnio na Instagramie pojawiło się jego zdjęcie sprzed dziesięciu lat. Tak wyglądał Jakubiak na początku kariery telewizyjnej.

Tomasz Jakubiak zaskoczył fanów niecodzienną publikacją. Pokazał zdjęcie sprzed dziesięciu lat

Tomasz Jakubiak od ponad roku zmaga się z nowotworem kości. Choć od dłuższego czasu w jego mediach społecznościowych dominują publikacje dokumentujące przebieg jego choroby oraz leczenia, od czasu do czasu kucharz odciąga uwagę internautów od tematu choroby. 17 kwietnia, o poranku Jakubiak udostępnił na InstaStories zdjęcie sprzed dziesięciu lat, które pojawiło mu się w przypomnieniach na Facebooku. Dzięki temu można zobaczyć, jak kucharz wyglądał na początku telewizyjnej kariery. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii.

Znany kucharz rozpoczął medialną karierę w 2011 roku. Rozpoznawalność zyskał dzięki prowadzeniu programów kulinarnych na antenie Kuchnia+. Na swoim koncie ma też kilka książek kucharskich, w tym jedną napisaną wspólnie z siostrą, Joanną Jakubiak. Największą popularność przyniosła mu jednak praca na planie "Dzień dobry TVN" w roli kucharza, a także "MasterChef Junior", gdzie zasiadał w gronie jurorów.

Tomasz Jakubiak od kilku lat jest mężem i ojcem. Na ślubie pary były gwiazdy TVN

Trzeba przyznać, że od dnia wykonania fotografii sprzed dekady, którą kucharz właśnie podzielił się w sieci, wiele się w jego życiu zmieniło. W 2023 roku ożenił się z Anastazją Mierosławską na wyspie Bali. Na uroczystości nie zabrakło gwiazd stacji TVN m.in. Darii Ładochy i Doroty Szelągowskiej. W 2020 roku na świat przyszedł syn pary, Tomasz. Czytaj też: Mroczna przeszłość Tomasza Jakubiaka. Uzależnienie od narkotyków to początek