Choć rozstanie Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej było szeroko komentowane w mediach, wygląda na to, że tancerz nie zamierza oglądać się za siebie. Mężczyzna coraz częściej pojawia się w przestrzeni medialnej, a jego występki nie umykają uwadze paparazzi. Jeszcze chwilę temu 35-latek został przyłapany na amorach z Paulą Wicherską, uczestniczką pierwszej edycji "Love Never Lies". Teraz sieć obiegły nowe doniesienia na temat miłosnych podbojów tancerza.

Maciej Pela przyłapany z uczestniczką znanego show. "Obściskiwali się całą noc"

Jak dowiedział się portal Pudelek, jeszcze zanim sieć obiegły zdjęcia Macieja Peli i Pauli Wicherskiej w czułych objęciach, tancerz już wcześniej nie unikał kobiecego towarzystwa. Według informacji, do których dotarł Pudelek, 15 marca Pela pojawił się na imprezie urodzinowej Vogule Poland w jednym z klubów w Gdańsku. Tym razem towarzyszyła mu Izabela Płóciennik, wokalistka, którą szybko skojarzono z jedną z edycji "The Voice of Poland".

Świadkowie zdarzenia twierdzą, że oboje nie szczędzili sobie czułości, a w tłumie wyraźnie było widać, że nadają na tych samych falach. Co więcej, para publikowała w sieci dość podobne ujęcia na InstaStories z trójmiejskiego hotelu, choć konsekwentnie unikali wzajemnego oznaczania się. - Maciek na urodziny Vogule Poland przyszedł z kobietą, którą kojarzę z telewizji. Obściskiwali się całą noc, całowali i tańczyli. Nie zwracali uwagi na nikogo i na nic. Po kilku godzinach razem wyszli za rękę z imprezy. W sumie byli tam niemal do końca. Bawili się pod samą sceną, chętnie zbijali piątki i gadali z innymi - mówił informator Pudelka.

Maciej Pela milczy w sprawie relacji z Izabelą Płóciennik. A ona? Ujawnia fakty na temat tancerza

Po głośnym i dość niespodziewanym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, Maciej Pela długo unikał ujawniania kulisów na temat swojego życia uczuciowego. Kiedy na jaw wyszło, że tancerz po zakończeniu małżeństwa związał się z Izabelą Płóciennik, nie chciał komentować sprawy. W przeciwieństwie do niego, uczestniczka "The Voice of Poland" w rozmowie z Jastrząb Postem uchyliła rąbka tajemnicy na temat relacji. - Zaczęliśmy spotykać się w grudniu ubiegłego roku. Rozstaliśmy się 2 kwietnia. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu dłużej kontynuować tej relacji - mówiła Płóciennik. Tuż po wycieku zdjęć Peli z inną kobietą, Izabela miała dojść do wniosku, że nie zajmowała w sercu tancerza tak ważnego miejsca, jak wcześniej sądziła. - Iza była bardzo zaskoczona, widząc artykuł z tymi zdjęciami, zważywszy na fakt, iż para tworzyła związek przez ostatnie kilka miesięcy włącznie z dniem powstania tych zdjęć - zdradził informator portalu Jastrząb Post.