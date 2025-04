Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz przygotowują się intensywnie do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tydzień temu zachwycili jurorów i widzów cha-chą i fokstrotem. W najbliższą niedzielę po Świętach Wielkanocnych wykonają jeden z tańców ludowych. Wiele osób z pewnością obserwuje profil Kaczorowskiej z nadzieją, że tancerka zareaguje jakoś na ostatnie oświadczenie Macieja Peli. Wygląda jednak na to, że gwiazda postanowiła omijać temat szerokim łukiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Pela śledzi Kaczorowską w "TzG"? Zaskakujące wyznanie

Agnieszka Kaczorowska skupia się na treningach

Na profilu tancerki pojawiła się relacja z kolejnego treningu z Filipem Gurłaczem. Na salę ćwiczeń wpadli także Adrianna Borek i Albert Kosiński. - Fajnie was widzieć tutaj - mówiła do kamery Kaczorowska. Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" powoli zbliża się do końca. Nic dziwnego, że aktorka większość czasu spędza na przygotowaniach. Podobno gwiazda miała wydłużyć czas treningów po disneyowskim odcinku. "Poprosiła, by w tym tygodniu mieć dłuższe treningi. Ona jakby mogła, nie schodziłaby z sali treningowej. Wie, że skoro do gry wkroczyła też Adrianna, która wcześniej nie była aż tak rozpieszczana SMS-ami od widzów, musi walczyć o każdy punkt od jury. To już być albo nie być dla każdego. Przecież sama Iwona Pavlović zapowiadała, że w kolejnym odcinku będą już liczyć się drobne niuanse, które zagrają na korzyść albo pogrążą" - mogliśmy przeczytać na Pudelku, który powoływał się na swojego informatora.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała w końcu Antkowi Smykiewiczowi

W ostatniej rozmowie z Plotkiem Antek Smykiewicz zdradził, że współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w jego życiu. Tancerka skomentowała jego słowa po najnowszym odcinku "TzG". - Ja życzę Antkowi wszystkiego, co najlepsze. Nie mamy kontaktu, może szkoda. Czasem warto coś powiedzieć sobie w oczy, jeżeli jest jakiś żal - skwitowała krótko w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post. Nagle do rozmowy wtrącił się Filip Gurłacz, który stanął w obronie aktorki. - To jest dziwne. Mówić źle o ludziach publicznie to raz. Dwa - po takim czasie? Trzy - przecież nie ze wszystkimi się dogadujesz w pracy. (...) Nie musimy mówić źle o ludziach, bo to często podcina im skrzydła. Aga jest akurat w tym temacie silna, ale to potrafi też złamać" - zauważył.