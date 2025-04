Oczekiwania wobec najnowszej adaptacji "Lalki" rosną. Film będzie miał premierę w 2026 roku, ale już wzbudza ogromne zainteresowanie. Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że Marcin Dorociński wcieli się w Stanisława Wokulskiego. Wielu czekało na ogłoszenie aktorki, którą zobaczymy w roli Izabeli Łęckiej. 14 kwietnia wyszło na jaw, że będzie to Kamila Urzędowska. O komentarz w tej sprawie poproszono Ewę Kasprzyk. Aktorka jasno postawiła sprawę.

Ewa Kasprzyk o nowej Izabeli Łęckiej. Co sądzi o wybraniu Kamili Urzędowskiej?

Emocje związane z wyborem Kamili Urzędowskiej do roli Izabeli Łęckiej cały czas są żywe. Sprawę w rozmowie z Plejadą skomentowała Ewa Kasprzyk. Doświadczona aktorka uważa, że młodsza koleżanka doskonale sprawdzi się w ekranizacji "Lalki". "Jestem bardzo zadowolona i uważam, że jest jedną z najlepszych kandydatek, jakie mogłyby do tej roli pretendować. Jest wspaniała, skupiona, absolutnie oddana temu, co jej się powierza. Myślę, że wypełni to w 100 procentach" - stwierdziła gwiazda. Następnie podkreśliła, że Urzędowskiej należy dać szansę.

Kasprzyk zaznaczyła również, że "wspaniale się z nią pracuje". Wspomniała o "Chłopach", gdzie miały okazje się spotkać na planie. "Dojrzała chyba do tego, bo przecież 'Chłopach' to był jeden z pierwszych jej większych projektów i niezwykle trudnych. Myślę, że się od tego czasu rozwinęła" - oceniła. "Jest osobą szalenie skromną, pracowitą, zdolną i niezwykle urodziwą. To jest ważne, bo sama pracowitość w tym zawodzie nie wystarcza. Jedyna rada, jakiej mogę jej udzielić, to być prawdziwą i zawierzyć tej historii. Niech robi swoje, słucha intuicji i aktorskiego instynktu, który ma, a z pewnością wyjdzie z tego coś bardzo ciekawego" - mówiła aktorka.

Ewa Kasprzyk o porównaniach aktorek w "Lalce"

W 1968 roku w filmie rolę Łęckiej zagrała Beata Tyszkiewicz, a w 1977 roku w serialu wcieliła się w nią Małgorzata Braunek. Przed Urzędowską wyzwanie, o czym wspomniała w wywiadzie Kasprzyk. "Ma bardzo trudne zadanie, bo po takiej poprzedniczce, jaką była wspaniała Beata Tyszkiewicz, wszyscy będą ją porównywać, to tak zwykle bywa w takich sytuacjach" - mówi aktorka. "Czy sprosta temu zadaniu? Tego nie wie nikt, ponieważ każdy z nas ma jakiś subiektywny obraz jej osoby, utrwalony przez tamtą ekranizację. Będzie to bardzo trudne jak w podobnych przypadkach - 'Sami Swoi', 'Chłopi', 'Znachor'. Zawsze to będzie porównywane" - podsumowała Kasprzyk.