Joanna Koroniewska wraz z mężem, Maciejem Dowborem, regularnie zamieszczają w sieci humorystyczne nagrania. Małżonkowie zaskakują kolejnymi pomysłami, a fani ciągle nie mają dość. Aktorka w postach na Instagramie często odnosi się do kwestii hejtu. W tym przypadku rozprawiła się z negatywnymi komentarzami poprzez zabawne wideo.

Zobacz wideo Nie mają litości dla Joanny Koroniewskiej w sieci. Maciej Dowbor zauważa ważną rzecz

Joanna Koroniewska pokazała hejterskie komentarze. Tak się do nich odniosła

Koroniewska i Dowbor uwielbiają publikować nagrania, na których odnoszą się do związku i codzienności. Para ma liczne grono fanów. Aktorka zamieściła filmik, odnoszący się do hejterskich komentarzy, które cały czas pojawiają się na ich profilu. "'Pomarszczony pasztet' - co autor miał na myśli?! W kontekście nadchodzących Świąt Wielkanocnych można to chyba odebrać względnie pozytywnie?! Jakie to zabawne, kiedy niektórzy młodzi ludzie sądzą, że ich upływ czasu nie dotknie! Nas starość nie obrzydza (Dowbor trochę się jej boi)" - napisała w opisie postu. Co możemy zobaczyć na wideo? Joanna Koroniewska leży na leżaku i czyta negatywnie nacechowane komentarze. "Takie zmarszczki w młodym wieku? Dowbor się zaczął zastanawiać nad tobą", "Ależ mnie wystraszyłaś. (...) Tragicznie się starzejesz". To gwiazda skwitowała krótko: "Kiedy życzliwy internauta otworzył ci oczy".

Następnie aktorka pyta męża: "Czy ja się tobie nadal podobam?". - Jesteś piękna - odpowiada dziennikarz. W tle pojawia się kolejny nietaktowny komentarz: "Ależ ty brzydka jesteś". - Nie wiesz, gdzie są moje okulary? Bo nie mogę ich znaleźć od dłuższego czasu - dopytuje Dowbor. - Nie mam bladego pojęcia - odpowiada Koroniewska, chowając okulary pod leżak.

Joanna Koroniewska zachwyciła fanów filmikiem

Pod postem pojawiła się masa komentarzy, które wtórują celebrytce. Fani niewątpliwie doceniają jej poczucie humoru i fakt, że pokazuje prawdziwą siebie. "Piękna, naturalna, a co najważniejsze, że dużym dystansem do siebie i świetnym poczuciem humoru. Pan Maciej to prawdziwy szczęściarz!", "Uwielbiam was. Naprawdę. Dobrze, że tu jesteście", "Super wyglądasz i to wiemy, reszta nie musi" - pisali fani. Filmik doceniły również Karolina Pisarek, która rozbawiona napisała: "Kocham!!", a także Weronika Rosati: "Uwielbiam".