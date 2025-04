Krzysztof Ibisz to już od lat 90. jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów. Dziennikarz niedawno doczekał się narodzin kolejnego dziecka i w najbliższym czasie chce przede wszystkim skupić się na rodzinie. Jak dowiedział się "Super Express", najprawdopodobniej odbije się to na programie "halo tu polsat". Jak informuje tabloid, Edward Miszczak już ma plan awaryjny i szykuje dla niego zastępstwo.

Krzysztof Ibisz chce skupić się na rodzinie. Miszczak już szykuje roszady

Krzysztof Ibisz poza rolą prezentera w "halo tu polsat" ma liczne zobowiązania zawodowe związane z prowadzeniem dużych gal i eventów. Nie narzeka na brak zajęć. Właśnie dlatego chce na jakiś czas wycofać się z prowadzenia śniadaniowego programu Polsatu. Jak donosi "Super Express", dziennikarz ma mieć rewelacyjne stosunki z Edwardem Miszczakiem. Dyrektor programowy Polsatu rozumie tę decyzję i już szuka nowych prowadzących. Jak twierdzą źródła tabloidu, Miszczak ma już swojego faworyta i podobno jest nim Tomasz Wolny, którego możemy oglądać w "Tańcu z gwiazdami".

Tomek jest naturalny, profesjonalny i ma świetny kontakt z kamerą. Wprowadza do programu świeżą energię

- podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem" osoba z produkcji śniadaniówki Polsatu. Dyrektor programowy stacji ma się także zastanawiać nad doborem nowej prezenterki. Pod uwagę brana jest Małgorzata Tomaszewska, Karolina Gilon i Marcelina Zawadzka. Ostatnia z trzech wymienionych pań miała już okazję pracować z Wolnym na antenie "Pytania na śniadanie" i para była jednym z najbardziej lubianych przez widzów duetów. Szykuje się wielki powrót? O tym przekonamy się już wkrótce.

Krzysztof Ibisz ostatnio pochwalił się osiągnięciami swojego najstarszego syna Maksymiliana. Ten zdecydował się pójść w ślady sławnego taty i zdecydował się na karierę aktorską. 26-latek właśnie zadebiutował w jednym teatrów, a dumnie rodzice zdjęciami z przedstawienia pochwalili się w mediach społecznościowych. Przy okazji Krzysztof Ibisz dodał kilka słów od siebie i podkreślił, jak ważny był to dla niego dzień. "Wiele jest momentów, kiedy jesteśmy dumni ze swoich dzieci, ale widzieć, jak syn gra na teatralnej scenie i realizuje pasję, którą pewnie w jakimś stopniu w nim zaszczepiłem, to szczególny moment" - przekazał wzruszony prezenter. Więcej znajdziesz tutaj: Ibisz pęka z dumy. Pokazał, co zrobił jego najstarszy syn. "Szczególny moment"