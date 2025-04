Robert Lewandowski mieszka obecnie z rodziną w słonecznej Hiszpanii. Wszystko przez piłkarską karierę. Od 2022 roku Polak występuje w klubie FC Barcelona. Na tym jednak nie koniec. Jednym z biznesów sportowca jest restauracja NINE's, która została otwarta w Warszawie na terenie Browarów Warszawskich. Ze względu na zbliżający się sezon komunijny lokal przygotował specjalną ofertę. Na co mogą liczyć goście?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek o pieniądzach z komunii. Co za wyznanie

Robert Lewandowski i komunijne menu. Tyle trzeba zapłacić

"Fakt" postanowił przyjrzeć się cenom w ofercie komunijnej w lokalu Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że w menu znajdują się dwie kategorie. Cena za "talerzyk" w tańszej wersji to 189 złotych. Za droższą opcję należy zapłacić 289 złotych. A co znajduje się w jadłospisie? Jak podaje "Fakt", w podstawowej ofercie goście mają do dyspozycji trzy dania - przystawkę (precel), danie główne (łosoś w nori panko z sezamem, czerwonym ryżem, puree z buraka i remoulade kimchi lub siekany stek z wieprzowiną i jagnięciną, rukolą, smażonym makaronem ryżowym i sosem bulgogi) oraz deser (sernik na bazie Philadelphii z białą belgijską czekoladą i kruszonką lub deser z gorzką, belgijską czekoladą, owocami i czekoladową kruszonką). Droższa wersja menu jest bardziej rozbudowana. W ofercie znajdują się cztery dania główne do wyboru: grillowany łosoś, makaron z wybranymi dodatkami, siekany stek z grilla, grillowany łosoś lub rib eye steak. Na deser goście mogą wybrać sernik lub ciasto baskijskie.

galOtwórz galerię

Magda Gessler przebiła Roberta Lewandowskiego. Tyle trzeba zapłacić za komunię w jej lokalu

Osoby poszukujące lokalu na komunię mogą skusić się także na ofertę Magdy Gessler. O szczegółach przyjęcia w lokalu U Fukiera napisał "Super Express". Okazuje się, że restauracja ma dwie oferty cenowe. Za "talerzyk" dla osoby dorosłej zależnie od oferty trzeba zapłacić 369 albo 399 złotych. Menu dla dzieci jest stałe. Koszt dań dla młodszych smakoszy to 129 złotych od osoby. W menu znajdują się standardowo: przystawki, zupa, danie główne i deser do wyboru. Osobno trzeba zapłacić za napoje.