15 kwietnia 2025 roku Paulina Smaszcz, Maciej Kurzajewski oraz Katarzyna Cichopek spotkali się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Aktorka oskarża byłą żonę dziennikarza o naruszenie dóbr osobistych. Więcej na temat rozprawy przeczytacie tutaj. Po wyjściu z sądu Paulina Smaszcz oraz jej prawnik udzielili wywiadu dla portalu Pudelek. Nie szczędzili słów.

Paulina Smaszcz porozmawiała z mediami po rozprawie. Głos zabrał prawnik kobiety petardy

Jak poinformował Pudelek, sąd zaapelował do obu stron o zawarcie ugody. Nie zapowiada się jednak na takie zakończenie sprawy. "Myślę, że wszelkie granice zostały przekroczone" - komentował Kurzajewski dla Pudelka. Głos zabrała również Paulina Smaszcz. W wywiadzie dla tego samego portalu prawnik prezenterki wyraził nadzieję na to, że "pani Cichopek również posypie głowę popiołem, że wmieszała się w to małżeństwo". Wspomniał także o ugodzie. "Niestety nie zaproponowano żadnej innej ugody, ani żadnej argumentacji, która by przemawiała przeciwko" - powiedział. "My zaprezentowaliśmy, omówiliśmy to [ugodę - przyp.red.], sędzia to przyjął, natomiast oni nie" - dodała Paulina Smaszcz.

Reporter portalu Pudelek dopytywał, czy kobieta petarda planuje pojawić się na kolejnej rozprawie w październiku. Odpowiedziała twierdząco i wspomniała o Kurzajewskim. "Proszę pamiętać, że nie na wszystkich sprawach były mąż się pojawia. Wysyła pełnomocnika. Ja pojawiam się zawsze, na wszystkich sprawach. Patrzę, słucham, jestem otwarta na to, co się dzieje" - skwitowała.

Paulina Smaszcz w gorzkich słowach o Macieju Kurzajewskim. "Jego zachowania..."

Reporter portalu Pudelek chciał także dowiedzieć się, jak Paulina Smaszcz reaguje na konieczność konfrontacji z byłym mężem. Zdobyła się na gorzką refleksję. "To już nie jest osoba, którą darzę jakimkolwiek uczuciem. Jego zachowania i to, w jaki sposób prowadzi swoją karierę, to jest dla mnie tak obce, że mogę powiedzieć, że ja go nie znam. Nie wiem, kto to jest" - skwitowała Paulina Smaszcz w rozmowie z portalem Pudelek.