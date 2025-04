Wystrzelili ją w kosmos. Eksperci zastanawiają się, co z botoksem

14 kwietnia o 15:30 czasu polskiego odbył się historyczny lot w kosmos. Sześć kobiet, wśród których znalazły się m.in. piosenkarka Katy Perry oraz narzeczona Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez, wzięło udział w wyjątkowej misji kosmicznej na pokładzie rakiety New Shepard, należącej do firmy Blue Origin. Był to pierwszy w historii komercyjny lot suborbitalny, w którym cała załoga składała się wyłącznie z kobiet. Poza wspomnianymi celebrytkami, na pokładzie znalazły się także Amanda Nguyen, Kerianne Flynn, Gayle King oraz Aisha Bowe. Medialna sensacja jednak nie spoczęła na samym locie. Podczas przełomowego wydarzenia wielu ekspertów zaczęło się zastanawiać, jak misja kosmiczna odbije się na... botoksie i wypełniaczach Lauren Sánchez.

REKLAMA

Zobacz wideo Polak leci w kosmos! Sławosz Uznański na spotkaniu z Tuskiem

Lauren Sánchez przeszła liczne zabiegi medycyny estetycznej? Jeśli tak, miała się czego obawiać w kosmosie

Lauren Sánchez, narzeczona założyciela Amazona - Jeffa Bezosa, była jedną z sześciu kobiet, które 14 kwietnia w poniedziałek rano znalazły się na pokładzie rakiety New Shepard firmy Blue Origin. Nie da się ukryć, że niecodzienna misja kosmiczna okazała się istną sensacją, a na temat jej kulisów rozpisywały się media z całego świata. Wśród licznych opinii pojawiają się nawet te, które kwestionują konieczność kosztownej podróży. Jednak to, co wyjątkowo szerokie zainteresowanie mediów, to także kwestia rzekomych modyfikacji kosmetycznych Sánchez i tego, jak mogły one zareagować na ekstremalne warunki podczas pobytu w kosmosie. Spekuluje się, że Sánchez przeszła zabiegi m.in. botoksu, wypełniaczy ust i liftingu twarzy, choć ona sama nigdy nie potwierdziła tych plotek.

Dr Stanton Gerson, badacz wpływu głębokiego kosmosu na ludzkie komórki, wyraził zaniepokojenie ekstremalnymi naprężeniami związanymi ze startem rakiety. - Poruszasz się z prędkością około 6000 m.p.h., co może powodować naprężenia ścinające i może sprawić, że coś się przesunie - powiedział Daily Mail Gerson, który bada wpływ głębokiej przestrzeni kosmicznej na komórki. Dodał, że naprężenie ścinające występuje, gdy siły powodują ślizganie się części materiału obok siebie, co może stanowić zagrożenie dla wszczepionych materiałów, takich jak implanty lub wypełniacze ust.

Jak kosmos wpływa na botoks i wypełniacze? Eksperci ocenili

Jak podaje DailyMail, w badaniu przeprowadzonym w 2013 roku na Uniwersytecie Yale odkryto, że niektóre kobiety z implantami mogą odczuwać pewien dyskomfort podczas lotów na dużych wysokościach. Przyczyną tego zjawiska ma być gromadzenie się tzw. "gazu okołowszczepowego" - czyli powietrza, które może zbierać się wokół implantu i powodować nieprzyjemne dolegliwości w warunkach zmniejszonego ciśnienia w kabinie samolotu. Nowoczesne implanty, wykonane ze spoistych żeli i mocniejszych powłok, są mniej podatne na te problemy. Z drugiej strony chirurdzy kosmetyczni mają podzielone zdania na temat wpływu stanu nieważkości na niektóre zabiegi estetyczne. Według nich, w przestrzeni kosmicznej, gdzie panuje zerowa grawitacja, płyny ustrojowe przesuwają się w stronę głowy, co może powodować obrzęki lub wpływać na wygląd miejsc, w które podano botoks czy wypełniacze. Mimo to eksperci podkreślają, że wypełniacze skórne, zazwyczaj wykonane z kwasu hialuronowego, pozostają stabilne i dobrze utrzymują się w skórze, nawet w takich warunkach.