27 lutego media obiegła wiadomość o śmierci aktora Gene'a Hackaman i jego żony Betsy Arakawy. Para została znaleziona martwa w swojej posiadłości w Santa Fe. Śledczy ustalili, że małżonkowie odeszli po sobie. Najpierw zmarła żona akora, która, jak ustalono, chorowała na hantawirusowy zespół płucny (HPS). Kilka dni później zmarł Hackman, który zmagał się z wieloma chorobami w tym m.in. z Alzheimerem. Jak podała rządowa agencja Centers for Disease Control and Prevention, ludzie zarażają się hantawirusem poprzez kontakt z moczem, odchodami i śliną gryzoni takich jak myszy albo szczury. Jest to rzadka choroba, ale śmiertelna. Portal TMZ właśnie dotarł do raportu sanitarnego wykonanego na terenie posesji pary.

Oto, co znalazło się w raporcie sanitarnym z domu Hackamana. W pomieszczeniach gospodarczych roiło się od gryzoni

Hantawirusowy zespół płucny, na który zmarła żona Hackmana, objawia się gorączką, bólem mięśni i ogólnym osłabieniem organizmu. Następnie pojawiają się problemy z oddychaniem. Jak informuje rządowa agencja Centers for Disease Control and Prevention, choroba rozwija się w ciągu jednego do ośmiu tygodni po kontakcie z patogenem.

Portal TMZ poinformował, że zdobył wyniki raportu sanitarnego, który został wykonany na trenie posiadłości Gene'a Hackamana i Betsy Arakawy po śmierci pary. Zgodnie z jego zapisami aż w ośmiu różnych budynkach gospodarczych znaleziono żywe oraz martwe gryzonie w tym m.in. ich gniazda i liczne odchody. Zauważono, że w budynkach zostały rozstawione pułapki. Gniazda i odchody szczurów znajdowały się także w dwóch pojazdach, które były ulokowane na trenie posesji.

Betsy Arakawa zmarła na hantawirusowy zespół płucny. To nie pierwszy taki przypadek w okolicy

Jak ostatnio informował portal People, nie jest to pierwszy przypadek tej choroby. W kalifornijskim mieście Mammoth Lakes 3 kwietnia odnotowano kolejny zgon z powodu hantawirusowego zespołu płucnego. Jest to już trzeci taki przypadek w ostatnim czasie, co lokalne władze uznają za tragiczną i niepokojąca sytuację. "Wielu z nas napotyka myszy w naszym codziennym życiu, co niesie pewne ryzyko" - przekazał Boo i podkreślił, że wszyscy "powinniśmy zwracać uwagę na obecność tych gryzoni i ich nieczystości" - powiedział urzędnik ds. zdrowia publicznego hrabstwa Mono Tom Boo.