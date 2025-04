Iwona Pavlović w ubiegłym roku otworzyła się na temat swojej emerytury. Gwiazda nie podała jednak wtedy żadnej konkretnej kwoty. "Jestem poukładana i lubię mieć świadomość, że jestem finansowo zabezpieczona. Nigdy nie pracowałam na etacie i prowadzę od zawsze własną działalność gospodarczą, więc miałam świadomość, że emerytura nie będzie za wysoka i stąd mój pomysł inwestowania swoich dochodów" - mówiła w rozmowie z Wiktorem Krajewskim dla portalu Wprost. Przy okazji ostatniej rozprawy w sądzie tancerka zdradziła, ile wynosi jej świadczenie.

Iwona Pavlović nie miała wyboru. Musiała powiedzieć, ile dostaje od ZUS-u

Zazwyczaj sąd bada stan majątkowy oskarżonego, aby ustalić jego zdolność do ponoszenia kosztów postępowania oraz potencjalnych kar finansowych. Nie inaczej było i tym razem. Iwona Pavlović musiała opowiedzieć o swoich zarobkach i pobieranych świadczeniach. - W tej chwili jestem od dwóch lat na emeryturze, więc pobieram emerytalne świadczenia w wysokości 2,5 tys. zł i dodatkowo jestem zatrudniona na umowy przez telewizję Polsat. Z tym że mam w umowie klauzulę poufności, więc nie mogę podać kwoty, ale są to umowy dodatkowe - mówiła jurorka "Tańca z gwiazdami".

Iwona Pavlović żyje rozrzutnie? Zdradziła, na co lubi wydawać pieniądze

Tancerka otwarcie przyznała, że choć stara się podchodzić do swoich finansów z rozsądkiem, to zdarzają jej się zakupowe szaleństwa. "A gdy nachodzi mnie ochota na rozpustę, to są to ubrania, buty oraz podróże. Jeśli chodzi o ubrania, nie jestem markowa. Marka kompletnie nigdy mnie nie interesowała i nie interesuje. Nie muszę mieć Diora czy Gucci. Czasami mnie to bawi, że ludzie gotowi są zabić się za metkę. Ja zagranicznych metek mieć nie muszę. Noszę dużo polskich firm. A za cenę torebki wolę razem z mężem pojechać na wycieczkę" - mówiła w wywiadzie dla Wprost. W tej samej rozmowie Pavlović otworzyła się również na temat swojej popularności. "Często śmieję się, że popularność zmieniła jeszcze jedną rzecz w moim życiu: albo mam coś za darmo, albo za drogo. Czasem dostaję coś w prezencie, a czasem ceny są dla mnie podniesione. W warzywniaku zdarza się, że dostaję lepsze jabłuszka czy truskaweczki. Zmieniła się moja sytuacja finansowa, bo moje gaże urosły. To bardzo ważny aspekt ekonomiczny" - dodała.