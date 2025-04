Sanah, czyli Zuzanna Irena Grabowska, zyskała popularność w 2020 roku dzięki bijącemu rekordy popularności przebojowi "Szampan". Wkrótce potem wydała takie płyty, jak "sanah śpiewa poezyje", "Kaprysy", "Uczta" "Królowa dram", czy "Irenka", które sprzedały się w olbrzymich nakładach. Wokalistka obecnie uważana jest za jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce.

Sanah ostrzega fanów przed oszustami. Wystosowała ważny apel

Sanah w ostatnim czasie doświadczyła nie tylko plusów sławy, ale również wiążących się z nią niebezpieczeństw. 14 kwietnia artystka za pośrednictwem instagramowego konta opublikowała wpis, w którym zwróciła się do swoich obserwatorów z ważnym apelem. Wokalistka w emocjonalnym ogłoszeniu na InstaStories poinformowała, że otrzymuje sygnały o osobach podszywających się pod nią w internecie w celu wyłudzenia pieniędzy od fanów. "Uważajcie, proszę, to może być próba wyłudzenia. Nigdy nie udzielajcie informacji na swój temat, nie klikajcie w żadne linki, nie wysyłajcie swoich zdjęć, a przede wszystkim nie wysyłajcie nikomu żadnych pieniędzy" - wyjawiła artystka. W dalszej części wpisu sanah podkreśliła, że kontaktuje się z fanami wyłącznie za pomocą oficjalnych kont w mediach społecznościowych oraz ostrzegła przed fałszywymi wiadomościami. Gwiazda poprosiła również wielbicieli o uważne sprawdzanie nazwy kont, które do nich wysyłają wiadomości. Przy okazji poprosiła o zgłaszanie i blokowanie fałszywych profili.

Sanah zostanie odznaczona? Posłanka wystosowała oficjalne pismo

Jakiś czas temu byliśmy świadkami zaskakującej sytuacji, gdy sanah stała się tematem politycznej debaty. Posłanka Urszula Pasławska z PSL zaproponowała uhonorowanie młodej wokalistki odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. W oficjalnym paśmie, zaadresowanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polityczka stwierdziła, że wokalistka wniosła ogromny wkład w popularyzowanie polskiej poezji. "(…) sanah nadaje klasycznym tekstom nowy kontekst, czyniąc je bardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla współczesnych odbiorców. W ten sposób przywraca polskiej poezji, należne jej miejsce, trafiając z przekazem do młodych Polaków" - napisała posłanka, a następnie dodała. "Innowacyjne i odważne podejście do poezji wyróżnia sanah na scenie muzycznej i przyczynia się do promowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Zwracam się zatem o przyznanie jej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej, na co w pełni zasługuje" - stwierdziła Pasławska.