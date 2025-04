Wielu ostrzy sobie zęby na najnowszą adaptację filmową "Lalki", która ma pojawić się na ekranach już w 2026 roku. Dotychczas doczekaliśmy się dwóch ekranizacji książki Bolesława Prusa, w których w rolę Izabeli Łęckiej wcielały się Beata Tyszkiewicz oraz Małgorzata Braunek. Okazuje się, że podjęto już decyzję, kto zagra obiekt westchnień Stanisława Wokulskiego. Będzie to Kamila Urzędowska, która niedawno zachwyciła w głośnej produkcji.

Kamila Urzędowska wcieli się w Izabelę Łęcką. Niedawno zagrała w innej ekranizacji

Na początku kwietnia dowiedzieliśmy się, że w rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński. Informował wówczas, że dwie aktorki miały szansę na wcielenie się w Izabelę Łęcką - chodziło o Kamilę Urzędowską oraz Emmę Giegżno. 15 kwietnia wyszło na jaw, że to pierwsza z wymienionych zagra w adaptacji "Lalki". Kamila Urzędowska w 2020 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych. Na ekranach zadebiutowała w 2018 roku - wówczas zobaczyliśmy ją w jednym z odcinków serialu "Ślad". Następnie zagrała w "Żmijowisku".

Większość widzów doskonale zna Urzędowską - wszystko za sprawą roli Jagny w "Chłopach", za którą otrzymała Kryształową Gwiazdą ELLE na festiwalu w Gdyni. Głośna premiera pozwoliła aktorce rozwinąć karierę. Niedawno zagrała we "Wzgórzu psów". Zobaczyliśmy ją również w "Wujku foliarzu" i "Przepiękne!".

Jakiś czas temu w rozmowie z "Twoim Stylem" aktorka zdradziła, że pochodzi z rodziny, w której sytuacja materialna była bardzo trudna. Jako dziecko doświadczyła więc przemocy ze strony rówieśników, którzy wyśmiewali ją tylko dlatego, że nie była osobą zamożną. "Często byłam wykluczana. (...) Na przykład z powodu naszej sytuacji materialnej" - powiedziała. I dodała: "Bardzo mnie to bolało. Mało które z dzieci rozumiało, że moja rodzina jest w trudnej sytuacji i to jest niezależne ode mnie. Takie rzeczy mocno zapisują się w człowieku. Patrząc z perspektywy czasu, czuję, że to mi dało siłę. Nauczyło ogromnej wrażliwości" - przyznała Urzędowska.

Kamila Urzędowska nie kryje ekscytacji rolą w "Lalce"

Gwiazda w rozmowie z Onetem nie kryła ekscytacji rolą. "Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej - postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w 'Lalce'" - wyjawiła Urzędowska. "Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość, która pozwoli nam wszystkim na nowo spojrzeć na jej historię" - przyznała aktorka.