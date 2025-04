O Agnieszce Kaczorowskiej jest już od kilku miesięcy głośno w mediach za sprawą jej rozstania z Maciejem Pelą, które było dla wszystkich sporym zaskoczeniem. Wcześniej w ogóle nie mówiło się o kryzysie w ich relacji i para uchodziła za wzorowe małżeństwo. Po głośnym rozstaniu Agnieszka Kaczorowska zajęła się powrotem do "Tańca z gwiazdami", gdzie partneruje aktorowi Filipowi Gurłaczowi. Para jest typowana na finalistów show i doskonale odnajduje się na parkiecie. Ostatnio zrobiło się głośno na temat rzekomego zachowania Kaczorowskiej w dawnych edycjach programu, kiedy jej podopiecznym był Antek Smykiewicz. Ostatnio wspomniał o swoim udziale w programie i wylał wszystkie żale. Wątek Kaczorowskiej i Smykiewicza został omówiony w najnowszym wydaniu porannego programu w TV Republika. Jeszcze niedawno we "Wstajemy" pogardliwie mówiono o tancerce i jej rzekomym głośnym romansie z dźwiękowcem. Wygląda na to, że właśnie stała się ulubienicą prowadzących.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska i Gurłacz nadają z treningu. Już tego nie ukrywają

Słowa Antka Smykiewicza odnośnie Agnieszki Kaczorowskiej oburzyły Rafala Patyrę. "Odczłowieczył ją"

Wątek rzekomego romansu Agnieszki Kaczorowskiej i tajemniczego dźwiękowca, który pojawił się w mediach w trakcie emisji "Królowych przetrwania" został ostatnio szeroko omówiony w porannym wydaniu Telewizji Republika przez Annę Popek i Rafała Patyrę. Prowadząca stwierdziła, że najwidoczniej nowe uczucie jej służy. Po formie, jaką Agnieszka prezentuje na parkiecie, można pomyśleć, że jest szczęśliwa i kwitnie. Ostatni jej występ fantastycznie recenzje pozbierał - stwierdziła Popek, nawiązując do "Tańca z gwiazdami". Patyra także dodał swoje trzy grosze i podkreślił, że nowy ukochany celebrytki z pewnością już przygotowuje jakąś niespodziankę na jej ewentualne zwycięstwo. - Dźwiękowiec już szykuje odpowiednie dźwięki na pewno na tę okoliczność - stwierdził prowadzący.

Tym razem omawiano w programie wątek Kaczorowskiej i Smykiewicza. Patyra stwierdził, że nie wiadomo, "kiedy Kaczorowska tak naprawdę jest prawdziwa". Popek zapytała wówczas, czy jeden z jej byłych podopiecznych nie ujawnił jej "prawdziwej strony". Chodziło oczywiście o niedawną wypowiedź Antka Smykiewicza, który nazwał tancerkę "podłą i nietaktowną".

To nie była ciepła recenzja. Mocno ją odczłowieczył

- podsumował Patyra.

W tym momencie obecna w studiu Natalia Rzeźniczak stwierdziła, że tancerka najprawdopodobniej skupiona była na celu, jakim jest dla niej zwycięstwo w programie i dlatego jej były partner taneczny mógł nie być zadowolony, że chce zawęzić ich relację do tematów czysto zawodowych. Stwierdziła także, że były podopieczny celebrytki pojawił się nagle i nikt wcześniej o nim nie wiedział. Wtem wtrącił się Patyra, który ostro podsumował trenerskie zapędy Kaczorowskiej:

Są takie dobre powiedzenia, które dobrze określają taką postawę. Po trupach do celu

- wypalił.

Popek dorzuciła, że w życiu wystarczy być po prostu uprzejmym i "nie dzielić ludzi na tych, którzy się przydarzą i nie przydadzą" - powiedziała.

Agnieszka Kaczorowska odniosła się do słów Antka Smykiewicza. Wtem wtrącił się Filip Gurłacz

Agnieszka Kaczorowska ostatnio miała okazję odnieść się do słów Smykiewicza. - Życzę Antkowi wszystkiego, co najlepsze. Nie mamy kontaktu, może szkoda. Czasem warto coś powiedzieć sobie w oczy, jeżeli jest jakiś żal - skwitowała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Do rozmowy dołączył się także Filip Gurłacz. - To jest dziwne. Mówić źle o ludziach publicznie to raz. Dwa - po takim czasie? Trzy - przecież nie ze wszystkimi się dogadujesz w pracy. (...) Nie musimy mówić źle o ludziach, bo to często podcina im skrzydła. Aga jest akurat w tym temacie silna, ale to potrafi też złamać. Nie tylko odebrać wiatr, który wieje w żagiel, ale też ten żagiel podrzeć. Bez sensu. Mówmy dobre rzeczy. Szukajmy w ludziach dobra i nadziei - podsumował.