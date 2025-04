Jopek wyjawiła rodzinny sekret. Prababka artystki utonęła na Titanicu

Anna Maria Jopek przez lata muzycznej działalności ugruntowała swoją pozycję w polskim show-biznesie. W życiu prywatnym gwiazdy również się wiedzie - jest żoną dziennikarza muzycznego Marcina Kydryńskiego, z którym ma dwóch synów: Franciszka i Stanisława. Wokalistka pochodzi z artystycznej rodziny - jej ojciec, Stanisław Jopek, był solistą zespołu Mazowsze, a matka, Maria Stankiewicz, śpiewaczką i tancerką w tej samej muzycznej grupie.

Anna Maria Jopek wyjawiła zaskakujący rodzinny sekret. Prababka wokalistki zginęła na Titanicu

Anna Maria Jopek przed laty udzieliła zaskakującego wywiadu. Gwiazda w rozmowie z Agencją WBF wyjawiła, że jej prababka była jedną z ofiar katastrofy Titanica. Przypomnijmy, że legendarny brytyjski statek zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku po zderzeniu z górą lodową. Okazuje się, że krewna artystki podróżowała nim do Ameryki, gdzie miała spotkać się ze swoją miłością. Przed wyjazdem kobieta zostawiła swojego syna, dziadka wokalistki, pod opieką znajomych mieszkających w okolicach Lwowa. - Kiedy pradziadkowie chcieli dorobić się w Kanadzie, mój dziadek został oddany pod opiekę Polakom mieszkającym pod Lwowem. To oni go wychowali, ponieważ po pradziadkach słuch zaginął. Dopiero jako dorosły człowiek dowiedział się przez Czerwony Krzyż o zaginięciu ojca i matki. Prababka utonęła na Titanicu. O pradziadku nic nie wiemy - wyjawiła Jopek. W rozmowie z agencją artystka wyznała również, że jej dziadek jako dziecko przez wiele lat żył w przekonaniu, że został przez rodziców porzucony.

Anna Maria Jopek u szczytu popularności odsunęła się w cień. Teraz wyznała, dlaczego

Anna Maria Jopek zdobyła ogólnopolską popularność w 1997 roku, kiedy reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem "Ale jestem". Gwiazda odnosiła również sukcesy poza granicami kraju, koncertując na międzynarodowych scenach. Nieoczekiwanie jednak Jopek zniknęła z mediów. Jak się okazało, gwiazda postanowiła skupić się na rodzinie i wychowaniu swoich synów. "Jak byli mali, bardzo niewiele grałam, głównie siedziałam w domu. Wielu rzeczy nie zrobiłam tylko dlatego, żeby z nimi być. (...) Nigdy nie miałam z tym problemu. Najbardziej na świecie chciałam być z moimi dziećmi" - wyznała w rozmowie z "Vivą!".