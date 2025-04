Tomasz Jakubiak przez lata był ekspertem kulinarnym w mediach. Mogliśmy go oglądać również w "MasterChefie" oraz "MasterChefie. Nastolatki", gdzie oceniał dania uczestników programu. We wrześniu zeszłego roku ogłosił, że zmaga się z nowotworem. Do dziś kucharz ma problemy zdrowotne, które mocno odbiły się na jego codzienności. W poruszającym wywiadzie opowiedział o pierwszych objawach choroby, które u siebie zauważył.

Tomasz Jakubiak opowiedział o pierwszych objawach choroby

Kucharz wraz z żoną na początku kwietnia udzielili wywiadu portalowi Byczdrowym.info. Jakubiak ma rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór jelita i dwunastnicy. W rozmowie z serwisem wyjawił, jakie były pierwsze objawy choroby, które zauważył. "Zaczęło się od bólu pleców. Chodziłem do fizjoterapeutów i osteopatów, ale ból nie ustępował. Teściowa namówiła mnie na rezonans" - opowiedział ekspert kulinarny. Po badaniu skontaktował się z przyjacielem, który jest lekarzem. "Wieczorem, dzień po badaniu, dał mi znać, że musi ze mną zamienić słowo. Kiedy do niego pojechałem powiedział, że mam guzy na kościach i na jelitach" - wyznał, dodając, że "był to bardzo ciężki cios, którego kompletnie się nie spodziewał". "Pojechałem do domu przekazać informację żonie i dopiero tam się rozkleiłem. Ryczałem jak dziecko…" - mówił Jakubiak.

Tomasz Jakubiak musiał wyjechać na leczenie za granicę

Po tym jak kucharz poznał szczegóły choroby, dowiedział się, że w Polsce nie znajdzie ratunku. Okazało się, że na ten nowotwór choruje tylko jeden procent ludzi na świecie. "W Polsce lekarze nie znali żadnego takiego pacjenta. Byliśmy załamani" - dowiedzieliśmy się z wywiadu. "Polscy lekarze naprawdę bardzo się starali mi pomóc, ale nie było już żadnego protokołu, który można byłoby włączyć. Zaczęliśmy więc szukać możliwości na całym świecie. Tak pojawił się Izrael. W tamtejszym ośrodku zaproponowano nam leczenie, o którym nikt inny nam nie mówił" - wyznał Tomasz Jakubiak. Na początku kwietnia dowiedzieliśmy się, że Jakubiak ponownie trafił do szpitala - tym razem przebywa na leczeniu w Atenach.