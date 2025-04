Justyna Steczkowska jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek, a jej umiejętności wokalne zostały docenione, kiedy wytypowano ją na reprezentantkę naszego kraju na konkursie Eurowizji. Przypomnijmy, że Steczkowska pojawi się na tegorocznym festiwalu w Bazylei z piosenką "Gaja". Gwiazda może przy tym pochwalić się sporym gronem wielbicieli. Jak się okazało, należy do nich także uczeń jednego z polskich liceów, który zdecydował się okazać wsparcie artystce w dość nietypowy sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska pracuje nad klipem do "Gai". Wtem wspomniała o tym, co spotkało ją w Holandii

Justyna Steczkowska w liceum w Kaliszu? Tym występem uczeń podbił internet!

Fani Steczkowskiej na różnorakie sposoby okazują artystce swoje wsparcie przed jej wyjazdem do Szwajcarii. Licealista z Kalisza postanowił zrobić to dość spektakularnie, gdyż sam wcielił się w Justynę z okazji dnia języków obcych w swojej szkole. Nastolatek przebrał się w strój niczym z eurowizyjnych występów wokalistki oraz założył czarną perukę i zaprezentował przed zgromadzonymi utwór "WITCH Tarahoro", z którym Steczkowska chciała udać się na konkurs w 2024 roku.

Nagranie z "koncertu" prędko obiegło sieć i w niecałą dobę zebrało 570 tys. wyświetleń, 64 tys. polubień oraz ponad 500 komentarzy. Co ważne, wśród nich nie zabrakło wpisu samej Justyny Steczkowskiej, do której filmiki z występu licealisty musiał dotrzeć. "Super, brawo" - napisała pod TikTokiem piosenkarka, dodając do komentarza serduszko.

Justyna Steczkowska podbiła eurowizyjny ranking. Niedawno znalazła się już poza podium

Polacy, jak i sama wokalistka prężnie promują "Gaję" w mediach społecznościowych, by trafić do jak największej liczby słuchaczy z innych państw. W lutym nasza reprezentantka zaliczyła spory sukces, gdyż jej propozycja znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia TOP 20 najczęściej oglądanych występów na kanale Eurowizji na YouTube. Oznacza to, że w danym miesiącu najchętniej słuchano właśnie polskiej "Gai". W marcu sytuacja diametralnie się jednak zmieniła. Utwór Steczkowskiej wylądował dopiero na 11. miejscu rankingu, ustępując miejsca na podium reprezentacjom Szwecji, Austrii i Holandii.