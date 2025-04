Uśmiechnięta Krupińska zapozowała z prezydentem. Spójrzcie na Agatę Dudę

Paulina Krupińska i Damian Michałowski są znaną i lubianą parą prowadzących "Dzień dobry TVN". W poniedziałek 14 kwietnia dziennikarze udali się jednak poza swoje typowe miejsce pracy i w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli w obchodach 40-lecia Olimpiad Specjalnych Polska - organizacji, która zrzesza osoby z niepełnosprawnością intelektualną i pozwala im rozwijać talenty sportowe. Wśród znakomitych gości wydarzenia była także para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska o zmianach w "DDTVN", konkurencji, wyborach miss i telewizyjnych wpadkach

Paulina Krupińska zapozowała u boku Andrzeja Dudy. "Dziękuję za zaproszenie"

Krupińska, która jest ambasadorką Olimpiad Specjalnych, udostępniła na Instagramie fotorelację z jubileuszu organizacji, w tym zdjęcia, na których widać, jak uśmiecha się u boku polskiej pary prezydenckiej. "To była piękna uroczystość, podczas której uhonorowano zawodników reprezentacji Polski - uczestników XII Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Turynie - oraz wręczono odznaczenia państwowe" - wyjaśniła we wpisie prowadząca "DDTVN". W dalszej części Krupińska pogratulowała też samym sportowcom. "Jako dumna ambasadorka Olimpiad Specjalnych Polska z całego serca gratuluję każdemu zawodnikowi, trenerowi i wolontariuszowi. To ogromny przywilej być częścią tej wyjątkowej społeczności, która od 40 lat niesie ze sobą przesłanie siły, odwagi, równości, inkluzywności i wzajemnego wsparcia" - dodała dziennikarka.

Dziękuję za zaproszenie i za możliwość przeżycia tak wzruszających chwil

- podsumowała we wpisie Krupińska, oznaczając do tego oficjalny profil Pałacu Prezydenckiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy.

Na zdjęciach widzimy Andrzeja Dudę w eleganckim garniturze i białej koszuli. Prezydent zapozował też w okularach z czarnymi, mocnym oprawkami. W oczy rzuca się też stylizacja Agaty Dudy. Pierwsza dama wskoczyła w błękitny garnitur. Nietypowa była tu apaszka, która stanowiła główną ozdobę. Całość stylizacji niby do siebie pasowała, a jednak zabrakło "tego czegoś".

Paulina Krupińska na jubileuszu 40-lecia Olimpiad Specjalnych PolskaOtwórz galerię

Andrzej Duda również udostępnił relację z wydarzenia

Oprócz zdjęć Krupińskiej na Instagramie pojawiła się również relacja wideo z jubileuszu organizacji. Została ona jednak udostępniona na prezydenckich profilach. Oficjalne podziękowania i gratulacje wszystkim obecnym na wydarzeniu zawodnikom złożył więc także w mediach społecznościowych Andrzej Duda. "Licząca 32 zawodników reprezentacja Polski mierzyła się z zawodnikami ze 102 krajów w sześciu dyscyplinach: narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym, łyżwiarstwie szybkim, biegach na rakietach śnieżnych oraz unihokeju. Polska reprezentacja przywiozła z Zimowych Igrzysk z Turynu: siedem złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych medali. Gratulujemy!" - przekazano we wpisie.