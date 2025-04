O godzinie 20:00 TV Republika rozpoczęła się debata prezydencka. Biorą w niej udział Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Artur Bartoszewicz i Marek Woch. W studiu nie są obecni Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Biejat i Maciej Maciak. Ku zaskoczeniu zebranych, przy jednym z pulpitów pojawiła się kartonowa sylwetka z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego w rzeczywistych wymiarach. Nie pozostawiono tego bez komentarza.

Zobacz wideo Trzaskowski z tektury w Republice. Braun stanął w jego obronie podczas debaty

Grzegorz Braun oburzony kartonową podobizną Rafała Trzaskowskiego. "To jest słabe"

Do stworzenia kartonowej podobizny Rafała Trzaskowskiego zostało wykorzystane wyjątkowo niekorzystne zdjęcie z nietęgą miną prezydenta stolicy. Prowadząca poinformowała, że nie jest to inicjatywa władz stacji i prowadząca nie ma na to żadnego wpływu. "Żart" skomentował oburzony Grzegorz Braun.

To słabe, pani redaktor

- zbulwersował się polityk, zwracając się do prowadzącej spotkanie. Jak się okazuje, jeden z zebranych od razu przyznał się, że jest inicjatorem tego przedsięwzięcia. "To mój pomysł" - przyznał dumnie Marek Jakubiak. Na to oświadczenie od razu zareagował Grzegorz Braun.

To słabe, kochany Marku. Każdy fotoedytor jest w stanie znaleźć inną podobiznę, każdego z nas. Nie widzę też pana Maciaka. Nie mogliśmy się też przywitać, ale nie ja jestem gospodarzem, tylko gościem, więc się dostosowuję

- podsumował. Po około 20 minutach "obecności" w studiu tekturowa podobizna Rafała Trzaskowskiego została wyniesiona przez inicjatora pomysłu, Marka Jakubiaka. Co ciekawe, druga podobizna prezydenta Warszawy znalazła się także przed siedzibą stacji, gdzie zdjęcia z kartonowym Trzaskowskim robił sobie m.in. rzecznik partii PiS Rafał Bochenek.

Eksperta oceniła zabieg z podobizną Rafała Trzaskowskiego. "Niekorzystne i podkręcone graficznie"

W rozmowie z Plotkiem na temat Trzaskowskiego z tektury w TV Republika wypowiedziała się ekspertka od wizerunku Ewa Rubasińska-Ianiro. - Absolutnie to celowy zabieg, żeby obrzydzić widzom wizerunek Rafała Trzaskowskiego. Jest to bardzo niekorzystne i podkręcone graficznie. Wybrano minę bez aprobaty i dodatkowo ze smutkiem. On jest i tak zawsze najlepiej ubrany ze wszystkich polityków, więc tu mieli problem, natomiast wyraz twarzy i zmarszczki - to ma działać na niekorzyść. Tani chwyt - powiedziała ekspertka.