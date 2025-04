Krzysztof Ibisz doczekał się narodzin czwórki dzieci. Maksymiliana ze związku z Anną Zejdler, Vincenta z Anną Nowak oraz Borysa i Heleny ze związku z Joanną Kudzbalską, z którą jest obecnie. Najstarszy syn prezentera ma już 26 lat i poniekąd postanowił pójść w ślady ojca i zdecydował się na karierę aktorską. Właśnie wystąpił na scenie jednego z teatrów. Dumni rodzice pochwalili się osiągnięciami syna w mediach społecznościowych.

Krzysztof Ibisz pochwalił się osiągnięciami najstarszego syna. Maksymilian występuje w teatrze

Syn Krzysztofa Ibisza jest absolwentem wydziału aktorskiego państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 11 kwietnia miał premierę spektakl z jego udziałem. Anna Zejdler i Krzysztof Ibisz pochwalili się osiągnięciami syna w mediach społecznościowych. Ich syn wystąpił na scenie wrocławskiego Teatru Układ Formalny, gdzie zagrał w przedstawieniu "Słowo na G" w reżyserii Grzegorza Grecasa. "Spektakl porusza temat granic, zgody i odpowiedzialności, koncentrując się na nieobecnej bohaterce, której historia staje się polem do sporów o interpretację" - czytamy w opisie wydarzenia. Rodzice Maksymiliana mieli okazję wspierać syna na miejscu i zobaczyć spektakl na żywo. Krzysztof Ibisz opublikował zdjęcie z synem i podkreślił, jak bardzo jest dumny z jego osiągnięć.

Wiele jest momentów, kiedy jesteśmy dumni ze swoich dzieci, ale widzieć jak syn gran na teatralnej scenie i realizuje pasję, którą pewnie w jakimś stopniu w nim zaszczepiłem to szczególny moment

- podkreślił wzruszony prezenter.

Krzysztof Ibisz niedawno skończył 60 lat. Takie życzenia złożyła mu była żona

Krzysztof Ibisz 25 lutego skończył 60 lat. Z okazji urodzin na profilu prezentera w mediach społecznościowych pojawiły się liczne życzenia od fanów. Wśród wpisów pojawiła się także publikacja jego byłej żony, Anny Nowak-Ibisz. Para w latach 2005-2009 była w szczęśliwym związku małżeńskim. Para po rozstaniu pozostała w bardzo dobrych relacjach i wzajemnie się wspiera, o czym najlepiej świadczą życzenia opublikowane przez Annę. 'Rośnij duży i wzrastaj. To jest twój dzień i twój rok - twój czas na wdzięczność. I pomyśleć, że znam cię dłużej, niż masz lat. Najlepsze życzenia. A poza tym: uciekłeś przed 60. za granicę - ładnie to tak!?" - czytamy we wpisie.