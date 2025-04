Donald Tusk jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje, co robi na co dzień poza obowiązkami związanymi z pełnioną przez niego funkcją premiera. Ostatnio w kapryśną kwietniową pogodę wybrał się ze swoimi wnukami na spacer. Niestety całą rodzinę dopadła nagła zmiana pogody, wiec premier schronił się z rodziną w jednym z warszawskich bistro. Ujęcia z wnuczkami udostępnił w sieci. "Kwietniowa śnieżyca? Wiadomo. Najlepiej przeczekać ją w przytulnym warszawskim bistro. I w znakomitym towarzystwie" - czytamy we wpisie. W najnowszej publikacji na Instagramie Donald Tusk postawił na akcent humorystyczny.

Donald Tusk gania po ogrodzie kaczkę. "Spotkanie nad rzeczką"

Donald Tusk 14 kwietnia rozpoczął w wyjątkowo dobrym humorze i premierowi zebrało się na żarty. Na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym ubrany w elegancki garnitur goni po ogrodzie uciekająca przed nim kaczkę. Polityk pokusił się także o odpowiedni opis.

Spotkanie nad rzeczką opodal krzaczka

- czytamy. Internauci od razu docenili ten wysublimowany dowcip i pognali do sekcji komentarzy podzielić się wrażeniami. "Kocham naszego premiera za te jakże wymowne a inteligentne dowcipy. To tylko ludzie z dużą inteligencją potrafią bez wulgaryzmów z żartem, można? Można!", "Ale ucieka przed panem premierem. Niech idzie, gdzie pieprz rośnie", "Kaczor z Żoliborza", "Jakże wymowne zdjęcie" - czytamy w komentarzach.

Dominika Chorosińska kąśliwie o czasie donalda Tuska spędzonym z wnuczkami. Tak to skwitowała

Ostatnia relacja premiera z wypadu wnuczkami spotkała się z bardzo pozytywną reakcją internautów. "Śnieżyce i zamiecie przy takim dziadku niestraszne", "Najpiękniejsze chwile! Co tam zimno, jak jest taka ciepła rodzinna miłość", "Świetne zdjęcie. Pięknie. Serdecznie pozdrawiam", "Ekstra dziadek", "Doborowe towarzystwo na weekend", "To, co możemy ofiarować dzieciom i wnukom, to przede wszystkim nasz czas" - pisali zachwyceni. Zupełnie inne zdanie na ten temat miała Dominika Chorosińska, która postanowiła odnieść się do tej publikacji na platformie X. "Sobotę to raczej dzieci spędzają w przytulnych domach z rodzicami" - skwitowała. Zobaczcie, jakie komentarze pojawiły się pod jej wpisem. Więcej przeczytasz tutaj: "Ekstra dziadek"? Chorosińska ma inne zdanie. Przyczepiła się do rodzinnego kadru Tuska