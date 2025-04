Smaszcz w eleganckim garniturze. Fani patrzą na stopy: Bosonoga anielica

Paulina Smaszcz ostatnimi czasy raczy obserwatorów w mediach społecznościowych wieloma postami, dzięki którym są oni na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu dziennikarki. Prezenterka co rusz publikuje nowe zdjęcia, co doceniają jej fani. 14 kwietnia "kobieta-petarda" zaprezentowała nagrania zza kulis sesji zdjęciowej. Tym razem również wielu ją doceniło. Zwrócono uwagę nawet na jej stopy!

Paulina Smaszcz bryluje na sesji zdjęciowej. Fani patrzą na... stopy!

Paulina Smaszcz chętnie pokazuje obserwatorom w mediach społecznościowych swoją codzienność. Celebrytka pokazuje życie zza kulis, ale co jakiś czas wspomina również o zawodowych kwestiach. Tym razem mogliśmy zobaczyć "kobietę-petardę" na sesji zdjęciowej! Na jej koncie na Instagramie pojawiły się dwa nagrania zza kulis, gdzie pozuje do aparatu. Jak widać - odnajduje się w roli modelki. Pod filmikami pojawiły się komentarze pełne zachwytu nad dziennikarką. Wśród nich znalazł się również taki, który adorował jej... stopy! "Bosonoga anielica" - skomentował fan. "Nic nie daje tyle radość co widok pani Pauliny i jej piękności", "Piękna kobieta", "Kobieta z klasą, fascynująca, boska, wspaniała" - oceniali inni.

Paulina Smaszcz ujawnia sekrety sylwetki. Tych produktów nie ma w jej jadłospisie

Wielu z podziwem patrzy na sylwetkę "kobiety-petarda". Lata wcześniej gwiazda przyznała się, że stosowała kontrowersyjne metody m.in. głodówki. Zrozumiała swój błąd i teraz rozsądnie podchodzi do kwestii żywienia. Paulina Smaszcz przyznała na Instagramie, że obecnie dba o to, co je. "Wzięłam się bardzo mocno za siebie w kontekście zdrowotnym, bo ostatnio nie było już najlepiej. I zobaczcie, mam dietę. Na razie 1500 kcal, ale pewnie zwiększymy do 2000, bo zaczynam też metamorfozę Hollywood" -wyjawiła Smaszcz na InstaStories. Na co dzień w menu gwiazdy znajdują się przede wszystkim: warzywa, owoce, ryby i chude mięso. Prezenterka ma na liście również produkty, których stara się unikać. Chodzi dokładnie o: węglowodany, alkohol oraz kawę. Celebrytka nie zapomina również o aktywności fizycznej - chętnie dzieli się ujęciami z siłowni.