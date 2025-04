Jak przekazała Wirtualna Polska, dziennikarz TVN24, Mateusz W., został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w związku z podejrzeniem o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do zdarzenia doszło 11 kwietnia.

Dziennikarz TVN 24 zatrzymany przez CBA. Spędzi w areszcie trzy miesiące

Jak udało się ustalić Wirtualnej Polsce, zatrzymanie Mateusza W. jest częścią śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Wcześniej w związku z tą samą sprawą zarzuty usłyszał były komendant policji, Zbigniew M. Postawiono mu pięć zarzutów, które dotyczą m.in. wyłudzania podatków oraz przyjmowania łapówek. Do zatrzymania byłego szefa policji na warszawskim lotnisku doszło, gdy wysiadł z samolotu lecącego ze Sri Lanki.

Dziennikarz TVN24 został zatrzymany w piątek 11 kwietnia, a następnie przewieziony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Tam usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie, na co sąd wyraził zgodę. Spędzi tam najbliższe trzy miesiące. Na tę chwilę prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących sprawy. Karolina Stocka-Mycek z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu potwierdziła jedynie fakt zatrzymania i postawienia zarzutów dziennikarzowi.

Mateusz W. od lat związany jest z TVN 24 i TVN24BiS

Mateusz W. pracuje jako dziennikarz w stacjach TVN24 i TVN24 BiS. Specjalizuje się w tematach związanych z gospodarką i biznesem. Można go zobaczyć m.in. jako prowadzącego serwisy informacyjne. Razem z Janem Niedziałkiem prowadzi także program o tematyce ekonomicznej zatytułowany "Byk i Niedźwiedź". "Na mieszkanie, spłatę kredytu, bilet do kina, wakacje czy inwestycje - na to wszystko potrzebne są pieniądze. Porozmawiamy o tym, jak je zarabiać, wydawać i oszczędzać. Po ludzku. "Byk i Niedźwiedź" to program o biznesie i nie tylko" - czytamy w zapowiedzi programu. Mateusz W. jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a także stypendystą Uniwersytetu w Salzburgu.