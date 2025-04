Izabela Macudzińska to jedna z gwiazd formatu "Królowe życia", który swego czasu był jednym z najpopularniejszych programów stacji TTV. Wraz z innymi bohaterkami projektanta mody pokazywała, jak na co dzień wygląda jej luksusowe życie. Dzięki udziałowi w programie zdobyła prawie 600 tys. obserwatorów na Instagramie i dziś oprócz projektowania ubrań skupia się na karierze influencerki. Macudzińska właśnie wybrała się na event dla milionerów w Baku. Celebrytka przygotowała na tę okazję spektakularną kreację.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Renusz wyjechała do Turcji. Pokazała, co sobie poprawiła

Izabela Macudzinska zachwyciła na gali dla milionerów. Spójrzcie na tę suknię

Izabela Macudzińska właśnie odwiedziła Azerbejdżan, gdzie uczestniczyła w uroczystej gali dla milionerów. Z tej okazji bohaterka "Królowych życia" zdecydowała się na krwiście czerwoną suknię z krótkim dołem i z bardzo długim trenem. Całość uzupełniła wyrazistym makijażem i biżuterią z czerwonych kryształków. Kreacja z pewnością przyciągała uwagę, więc okazała się strzałem w dziesiątkę. Macudzińska z satysfakcją pozowała na ściance fotografom.

The Millionaire Concept to wyjątkowy i kultowy koncept, który stale rozszerza się na cały świat

- czytamy na stronie wydarzenia. Następnego dnia celebrytka korzystała z uroków luksusowego hotelu, czym również pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Izabela MacudzińskaOtwórz galerię

Izabela Macudzińska jeszcze niedawno narzekała na problemy ze zdrowiem

Jeszcze niedawno Izabela Macudzińska przekazała na pośrednictwem mediów społecznościowych niepokojące wieści na temat swojego stanu zdrowia. Przyznała, że ostatni czas był dla niej trudny. "Ostatni okres był dla mnie bardzo ciężki, zaczęłam doceniać to, jak ważne jest zdrowie, Jak jego nie ma, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dalej dochodzę do siebie - to już trzeci tydzień" - czytamy we wpisie. W dalszej części publikacji celebrytka wspomniała o problemach z oddychaniem, ale nie wyjawiła, co jej dolega.

Nie jest łatwo choćby z tego względu, że problemy z oddychaniem, osłabienie nie polepszają się tak, jak bym chciała, a natłok pracy, obowiązków, zobowiązań jest wielki

- czytamy. Dodała, że ostatnie w jej życiu wiele się dzieje i jej organizm najwyraźniej nie wytrzymał tej presji. "Przeprowadzka w nowe miejsce, do tego praca nad obecną kolekcją oraz inne sprawy, o których na razie nie mogę zdradzać, ale dowiecie się wkrótce, tyle się dzieje, że brak czasu na sen, a co dopiero na chorowanie (...) Niestety mój organizm zaprotestował, więc muszę się go słuchać, a na wszystko inne przyjdzie czas i wiem, że to będzie mój czas... trzymajcie kciuki" - napisała. Biorąc pod uwagę zdjęcia z gali w Baku, wygląda na to, że celebrytka już doszła do siebie. Więcej przeczytasz tutaj: Dojmujący post Izabeli Macudzińskiej. Wyjawiła prawdę o stanie zdrowia. "Mój organizm zaprotestował"