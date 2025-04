W ostatniej rozmowie z Plotkiem Antek Smykiewicz zdradził, że współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w jego życiu. - To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego. Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać - mówił. Przez długi czas tancerka nie komentowała słów swojego byłego partnera z "Tańca z gwiazdami". Teraz w końcu zabrała głos.

Agnieszka Kaczorowska odpowiada Antkowi Smykiewiczowi. "Życzę Antkowi..."

Tancerka została zapytana o konflikt z piosenkarzem tuż po ostatnim odcinku tanecznego show. - Atmosfera tutaj jest dobra, więc mnie zaskoczyły słowa Antka Smykiewicza. Czy ty w ogóle uważasz, że opowiadanie jakichś rzeczy po tylu latach jest w porządku? - dopytywała reporterka Jastrząb Post. - Ja życzę Antkowi wszystkiego, co najlepsze. Nie mamy kontaktu, może szkoda. Czasem warto coś powiedzieć sobie w oczy, jeżeli jest jakiś żal - skwitowała krótko. Nagle do rozmowy wtrącił się Filip Gurłacz, który stanął w obronie aktorki. - To jest dziwne. Mówić źle o ludziach publicznie to raz. Dwa - po takim czasie? Trzy - przecież nie ze wszystkimi się dogadujesz w pracy. (...) Nie musimy mówić źle o ludziach, bo to często podcina im skrzydła. Aga jest akurat w tym temacie silna, ale to potrafi też złamać. Nie tylko odebrać wiatr, który wieje w żagiel, ale też ten żagiel podrzeć. Bez sensu. Mówmy dobre rzeczy. Szukajmy w ludziach dobra i nadziei - zaapelował.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o relacji z Filipem Gurłaczem

Podczas rozmowy z "Faktem" Kaczorowska opowiedziała o swoich relacjach z aktorem. Podkreśliła, że podczas wspólnych treningów lepiej się poznają. - Jest to możliwość, by go lepiej poznać, poznać jego historię, a przy okazji zainspirować się nią i czerpać też z tego dla siebie. Gdy widzę, że taniec komuś pomaga, otwiera, jestem szczęśliwa. To jest piękne - wyznała. Wspomniała też o emocjach, które towarzyszą im na parkiecie. - Gdy razem jesteśmy w tych samych emocjach, tworzymy bardziej zgrany team i tańczymy naprawdę razem. To widać, kto tańczy w parze, ale osobno. My tańczymy razem - podkreśliła.