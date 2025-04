Serial "Biały Lotos" zadebiutował w HBO w lipcu 2021 roku. Szybko podbił serca widzów i doczekał się trzech sezonów. 7 kwietnia premierę miał ostatni odcinek. Do kluczowych postaci w najnowszej odsłonie zdecydowanie można zaliczyć bohaterkę Chelsea. W tej roli mogliśmy zobaczyć Aimee Lou Wood. Ze względu na występ w serialu aktorka jest obecnie obiektem zainteresowania mediów. Ostatnio sparodiowano ją w programie rozrywkowym "Saturday Night Live". Nie była zadowolona, z tego, jak przedstawiono jej postać, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Zachwycił rolą w "Białym Lotosie". To jednak nie wszystko

"Biały Lotos". Aimee Lou Wood w mocnych słowach o skeczu. "Wredny"

W parodii pt. "The White Potus" Donald Trump pojechał z rodziną do hotelu sieci Biały Lotos. W kurorcie nie zabrakło postaci Chelsea, w którą wcieliła się Sarah Sherman. Komiczka zaprezentowała się przed kamerami w wielkich, sztucznych zębach. To jednak nie wszystko. - Fluor? Co to jest? - żartowała z zębów aktorki. To bardzo nie spodobało się Aimee Lou Wood. Była urażona tym, że wyśmiano jej uzębienie na wizji. O wszystkim napisała na swoim instagramowym profilu. "Szczerze mówiąc, to uznałam, że ten skecz był wredny i nieśmieszny. Może usunę to później" - czytamy na InstaStories aktorki.

Aimee Lou Wood podziękowała za olbrzymie wsparcie od internautów, którzy również nie kryli oburzenia skeczem. "Dostałam tysiące wiadomości, że zgadzacie się ze mną. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się, że powiedziałam o tym głośno" - napisała. Okazało się także, że afera zrobiła się na tyle duża, że Aimee Lou Wood otrzymała przeprosiny od ekipy "Saturday Night Live", o czym później poinformowała na Instagramie.

"Biały Lotos". Aimee Lou Wood jest zawiedziona komentarzami na temat zębów. "Chodzi o krytykowanie wyglądu kobiety"

W najnowszym wywiadzie dla czasopisma "GQ" Aimee Lou Wood odniosła się do negatywnych komentarzy o swoim uzębieniu. Aktorkę boli fakt, że wiele osób rozpisuje się na ten temat, pomijając jej talent oraz grę. - Cała rozmowa dotyczy tylko moich zębów i trochę mnie to smuci, ponieważ nie mogę rozmawiać o mojej pracy. I przykro mi, ale muszę to powiedzieć. Sama nie wiem, czy gdyby to był mężczyzna, rozmawialibyśmy o tym tyle? Wciąż chodzi o krytykowanie wyglądu kobiety - powiedziała Aimee Lou Wood w wywiadzie.