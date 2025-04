Katy Perry to znana piosenkarka, która ma na koncie wiele hitów. We wrześniu 2024 roku ukazała się także jej nowa płyta "143". Pod koniec października autorka hitów "Firework" oraz "Roar" wystąpi w krakowskiej TAURON Arenie. Zanim jednak to się wydarzy, Katy Perry spełni jedno ze swoich największych marzeń. Jest nim lot w kosmos.

Katy Perry gotowa do lotu w kosmos. "Marzenie staje się rzeczywistością"

14 kwietnia o godzinie 15:30 czasu polskiego Katy Perry weźmie udział w 11. załogowym locie kosmicznym, który jest organizowany przez firmę Jeffa Bezosa. Na pokładzie rakiety znajdą się wyłącznie kobiety. Wokalistce towarzyszyć będą: Amanda Nguyen, Kerianne Flynn, Gayle King oraz Aisha Bowe. Nie zabraknie także byłej dziennikarki oraz narzeczonej Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez. Podróż będzie bardzo krótka i potrwa dziesięć minut. Do sieci trafiły już kadry ekipy, która szykuje się do wylotu. Wokalistka opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia w kosmicznym kombinezonie. Dodała także krótkie nagranie, na którym pokazała rakietę oraz zapewniła, że nadchodząca podróż to spełnienie jej wielkiego marzenia. "Marzenie staje się rzeczywistością" - czytamy w opisie. Transmisję z lotu Katy Perry oraz załogi będzie można oglądać na stronie przedsiębiorstwa Blue Origin.

Katy Perry o locie w kosmos. Nie kryła ekscytacji

Pod koniec lutego Katy Perry opublikowała w sieci długi wpis na temat załogowego lotu kosmicznego. Wspomniała o swojej córce. "Nigdy nie przestawałam patrzeć na świat z wielką nadzieją na przyszłość. (...) Jestem zmotywowana bardziej niż kiedykolwiek, aby być przykładem dla mojej ukochanej córki i pokazywać jej, że kobiety powinny mieć możliwość spełniania swoich największych marzeń. Dlatego ta okazja jest tak niesamowita - abym mogła pokazać wszystkim najmłodszym i najbardziej bezbronnym z nas, aby sięgali gwiazd, dosłownie i w przenośni. Jestem zaszczycona, że mogę być wśród tej różnorodnej grupy niebiańskich sióstr" - pisała Katy Perry w mediach społecznościowych.