Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie. Polacy ruszą do urn już 18 maja. Najprawdopodobniej nie obędzie się też bez drugiej tury. Ostatnio natomiast odbyła się debata kandydatów w Końskich. Według eksperta od mowy ciała, Maurycego Seweryna, a także Agnieszki Woźniak-Starak zwycięzcą przedwyborczego starcia został Szymon Hołownia. Czy ma on szansę na prezydenturę? Artur Barciś wskazuje innego faworyta.

Artur Barciś nie ukrywa poglądów politycznych. Wskazał zwycięzcę wyborów

Artur Barciś ma doświadczenie zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych. Zajmuje się również reżyserią. Swój talent do rozbawiania publiczności zaprezentował między innymi w serialu "Ranczo", gdzie wcielał się w rolę polityka, Arkadiusza Czerepacha. Ostatnio aktor gościł w programie "Bez żadnego trybu", gdzie został zapytany o zbliżające się wybory prezydenckie. Barciś stwierdził, że nie wie, kto je wygra, jednak bez wahania wskazał swojego faworyta.

Nie mam pojęcia. Wierzę, że Trzaskowski

- powiedział. Prowadzący zapytał artystę także o to, czy zgodziłby się przyjąć zaproszenie do komitetu honorowego polityka. - Nie. Już byłem w komitetach honorowych różnych prezydentów i wiem, że to nie ma większego wpływu. Wszyscy znają moje poglądy, nie ukrywam tego, ale na sztandary się nie nadaję -wyznał.

Trzaskowscy odpowiedzieli na pytanie o kłótnie w związku. Byli wyjątkowo zgodni

Rafał Trzaskowski od ponad 20 lat jest mężem Małgorzaty. Małżonkowie mają dwójkę dzieci - Aleksandrę i Stanisława. Żona polityka wspiera go podczas trwającej kampanii, a niekiedy nawet udziela się w mediach społecznościowych. Ostatnio na ich instagramowych profilach pojawiło się nagranie, w którym para odpowiedziała na kilka pytań dotyczących związku. Jedno z nich dotyczyło małżeńskich sprzeczek. "Jeśli się państwo kłócą, to o co?" - zastanawiał się jeden z internautów. - Nigdy nie kłócę się z żoną - wypalił natychmiast Trzaskowski. - Dobra odpowiedź - pochwaliła go ukochana. Wybranka prezydenta Warszawy dodała też, że według niej sekretem udanej relacji jest "dużo cierpliwości".