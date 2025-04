Tyle kosztuje komunia u Gessler. Złapiecie się za portfele

Zbliża się czas Pierwszych Komunii Świętych. Choć uroczystość ma charakter religijny i odbywa się w kościołach, to jednak przyjęło się, że po ceremonii rodzina zapraszana jest na uroczysty obiad. Przyjęcia coraz częściej organizuje się w restauracjach. Okazuje się, że również w lokalu Magdy Gessler można zorganizować taką imprezę. Tanio jednak nie jest.

REKLAMA

Zobacz wideo Co w lodówce Magdy Gessler? Te produkty muszą być

Tyle kosztuje obiad komunijny u Magdy Gessler

Niedawno pisaliśmy o tym, że Magda Gessler oferowała w swojej restauracji "U Fukiera" katering wielkanocny. Internauci byli przerażeni, bo już za połówkę (sic!) faszerowanego jajka trzeba zapłacić, bagatela, 7,60 zł. Reszta cen również wprawiała w osłupienie (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Okazuje się, że równie drogo jest w przypadku przyjęć komunijnych oferowanych "U Fukiera".

Na oficjalnej stronie restauracji nie znajdziemy cennika przyjęć komunijnych. Czytamy za to, że lokal zapewnia "eleganckie wnętrza, sale na wyłączność, profesjonalną obsługę i wykwintne menu". Jednak wiadomo, ile trzeba zapłacić, żeby zorganizować komunijny obiad u Gessler. Szczegóły podał portal Super Express. Okazuje się, że lokal ma dwie oferty cenowe. Za "talerzyk" dla osoby dorosłej zależnie od oferty trzeba zapłacić 369 zł albo 399 zł. Za to menu dla dziecka jest stałe, a jego koszt to 129 zł od osoby. Co znajduje się w cenie menu dla dorosłych i dla dzieci? Standardowo: przystawki, zupa, danie główne i deser do wyboru. Osobno trzeba zapłacić za napoje, bo te są rozliczne według spożycia. Na tym nie koniec. Portal podał, że doliczana jest opłata serwisowa, która wynosi 12,5 proc. od każdego "talerzyka". Ponadto lokal zastrzega, że ceny mogą ulec zmianie. Na wydatki trzeba być też przygotowanym przed przyjęciem, bo lokal pobiera zaliczkę, która wynosi 50 procent należności za planowane przyjęcie.

Tak było u Magdy Gessler w zeszłym roku. Ceny się zmieniły?

Przypomnijmy, że rok temu informowaliśmy, że w restauracji Magdy Gessler ceny za "talerzyk" na przyjęciu komunijnym wynosiły nawet 450 zł za osobę. W 2023 roku zaczynały się od 350 zł. Trzeba przyznać, że to jedne z najwyższych cen pośród innych lokali prowadzonych przez gwiazdy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.