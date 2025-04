Margaret to stała bywalczyni "Dzień dobry TVN". Opowiada w paśmie porannym o nowinkach w karierze, a także o tym, jak wygląda jej życie w Hiszpanii. To właśnie tam kupiła wymarzoną nieruchomość, skąd przywozi nam sporo słońca. W Polsce zaczyna przybywać słonecznych dni, ale gwiazdy i tak nie rezygnują z ciepłej garderoby. Margaret udowodniła to ostatnio nietypowym obuwiem.

Margaret rozbiła bank butami z włosami. Wow!

Wokalistka postawiła w niedzielny poranek 13 kwietnia na luźną, ale modną stylizację. Ciemne jeansy oversize, wzorzysty sweter z guzikami, mała torebka, szara opaska i duże kolczyki - wyszło swobodnie i wyraziście. Prawdziwą perłą całego looku były włochate buty, które pasowały kolorystycznie do całego zestawu. Trzeba przyznać, że nie każda gwiazda odważyłaby się w nich przechadzać. Nie jest tajemnicą, że Margaret kocha styl vintage i ekstrawagancję. Co ciekawe, jest z wykształcenia projektantką mody, co przed laty ujawniła mediom. - Mam dyplom ukończenia szkoły z tytułem projektant mody. Stylistką nie jestem. To, co się skończyło na papierze to nie zawsze to, co się robi i co się umie. Za bardzo kocham śpiewać, jak coś robię, to robię na 100 procent. Muzyka wymaga dużego skupienia. Trzeba sobie wybrać priorytety. Moje stylizacje to dużo pracy, mam grupę ludzi, z którymi współpracuję - wspominała w dawnej rozmowie z Wideoportalem.

Maragret doskonale zna się na muzyce. Co sądzi o Steczkowskiej?

Moda to oczywiście jedna z pasji wokalistki, ale na pierwszym miejscu jest muzyka. W przyszłości chciałaby wystartować w Eurowizji, jak Justyna Steczkowska. Na razie pozostaje jej kibicować, co podkreśliła przed kamerami TVN7. - Ja zawsze byłam osobą, która zawsze wspierała polskich twórców na Eurowizji. (...) Wydaje mi się, że ta Eurowizja jest trochę o naszym społeczeństwie, jak się wspieramy (...). Ja Justynę bardzo mocno wspieram. Jest niesamowitą performerką. To, co robi na scenie, jest godne podziwu. Będę trzymać kciuki - przekazała Margaret w "Mówię Wam" u Mateusza Hładkiego.