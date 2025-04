Na początku listopada Olga Kalicka zaskoczyła swoich obserwatorów i pochwaliła się na Instagramie ciążowymi krągłościami. Aktorka w ten sposób obwieściła światu radosną nowinę. "Życie to dar. Czekamy na ciebie piękna duszyczko" - pisała podekscytowana. Teraz na jej profilu pojawiły się wyjątkowe kadry z baby shower.

Olga Kalicka świętuje z przyjaciółkami. "Tak to sobie wymarzyłam"

"Mother Blessing w tak wspaniałym, wyjątkowym gronie" - pisała wdzięczna Kalicka. Na zdjęciach pozuje w obcisłej, długiej, różowej sukience, która podkreśliła ciążowe krągłości. Na wierzch aktorka zarzuciła oversizową marynarkę w tym samym kolorze, ale nieco jaśniejszym odcieniu. Młoda mama promienieje na każdym zdjęciu. Były balony, były świece, tort z pieluszek i mnóstwo różowych kwiatów. Wydarzenie zostało urządzone z prawdziwą pompą. Wygląda również na to, że Olga Kalicka przy okazji zdradziła płeć dziecka. Z racji tego, że na przyjęciu dominował kolor różowy, można się domyślać, że aktorka spodziewa się córki.

"Tak to sobie wymarzyłam. Dobrze jest was mieć tak blisko" - czytamy w opisie. "Mnóstwo miłości jest na tych zdjęciach", "Piękne zdjęcia", "Ślicznie wyglądasz! I ten brzusio cudowny. Jeszcze raz gratulację" - pisały obserwatorki.

Olga Kalicka w zaskakującym nagraniu. Internauci zachwyceni. "To będzie piękny poród"

9 kwietnia na profilu aktorki na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć, jak Kalicka ćwiczy w zaawansowanej ciąży. "Takie poranki to ja bardzo lubię" - napisała. Aktorka pokazała kilka ćwiczeń z piłką. Nie zabrakło również tych rozciągających. Widać, że gwiazda stara się jak najlepiej przygotować do porodu. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Ale forma! Olga - szacun za mobilność w ciąży", "Czuję, że to będzie dobry i piękny poród. Boskie przygotowanie Olga", "Aktywna, piękna świadoma mama" - pisały obserwatorki. Wiele osób zastanawiało się, czy Kalicka pojawi się przed porodem na planie "Rodzinki.pl". Wszystko wskazuje na to, że aktorka nie zrezygnowała z obowiązków zawodowych. 31 marca Julia Wieniawa wrzuciła na swój profil na Instagramie filmik, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Widzimy na nim Kalicką w garderobie, której towarzyszył Mateusz Pawłowski, odtwórca roli Kacperka.